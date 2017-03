Az útját keresi Emese

Segítség a középiskolásoknak



Szegeden a Kálvária sgt. 14. szám alatt található Talentum Alapítvány küldetése az egyének személyi fejlesztése, az alulról jövő kezdeményezések felkarolása, a közösségi tevékenységek erősítése. Pályaorientációs programjukkal a középiskolások pályaválasztását segítik

– Kiskorom óta gondolkodom azon, hogy újságíró leszek – magyarázta, miért fordult lapunkhoz Murvai Emese. A szegedi lány a Karolina-gimnázium 9. osztályába jár, de már a pályaválasztáson gondolkodik. Hogy döntését segítsük, a Kincskeresőkkel egy napot töltött a Délmagyarországnál, és megnézte, hogyan is készül lapunk.Elárulta, hogy mesét már írt, és könyvet is szeretne készíteni. Különleges képességű emberekről fog szólni, fantázia- vagy tudományos-fantasztikus kötet lesz. Szereti az idegen nyelveket, jó tanuló, így biztosan jól szerepel majd az érettségin. De ez még odébb van.Elárulta, hogy otthon olvassák lapunkat, a szülei is támogatnák az újságírói pályán. Érdeklik a friss, napi hírek, de például filmekről is szívesen írna. – Mindenben van valami érdekes – vallja. Emese elkísért bennünket a Somogyi Írók Klubjába, ahol Szilasi Lászlótól is ellesett pár írói fogást, és megjártuk együtt Sándorfalvát is, ahol helyi édesanyák festették ki a bölcsődét.– Tetszett ez a mozgalmas és változatos nap – összegezte élményeit Emese. Persze még odébb van az egyetemi felvételi, de már gondolkodnia kell, milyen tárgyakból készüljön emelt szintű érettségire, és hogy melyik nyelvet tanulja. – Szívesen mennék is, de maradnék is. Pár év külföldi munka vagy tanulás után szerintem hazatérnék – gondolkodott hangosan. Bár csak jövőre kell specializációiról döntenie, már heti 34 órája van, be kell osztania az idejét. De tudatosan készül. Amellett, hogy a szakmákat próbálja megismerni, vívóedzésekre is jár, az egészségére így figyel.