Az utolsó ajándékot is kiosztottuk felhőfotós játékunkon: több, mint ezer kép érkezett 9 hét alatt!

Ezernél is több fotó érkezett a Délmagyarország és a Frappé "Felhőgyárába" . Olvasóink szebbnél szebb képeket küldtek, így minden héten komoly gondja akadt zsűrinknek: legszívesebben mindenkinek osztottunk volna ajándékot. Utolsó nyertesünk,nyert fotóival, amit a héten érkezett fotókkal együtt galériánkban is megtekinthet.Ennek a játéknak vége, de ne csüggedjen, rövidesen jövünk egy újabb nyereménycunamival. Addig pedig továbbra is fotózzanak felhőket és olvassák a delmagyar.hu-t.