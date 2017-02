Az utolsó Mamma Mia!-t vígjátékkal is megnézheti

A Vízkereszt, vagy amit akartok című Shakespeare-vígjátékban Malvolio szerepét Alföldi Róbert vállalta el, aki boldogan tér vissza Szegedre. Fotó: Horváth Evelin Lina

Az egymás utáni negyedik évben is megőrülnek a nézők a Dóm téri „ABBA-buliért". Mivel a korábban meghirdetett, nyári előadásokra már hónapokkal ezelőtt elfogytak a jegyek, a Szegedi Szabadtéri Játékok úgy döntött, pluszdátumot jelöl ki a harmadik Mamma Mia!-nak. 2017. július 6-án, csütörtökön is megnézhetik a Madách Színház csapatának fergeteges előadását a lelkes rajongók.A nagy sikerű musical pluszelőadására szóló belépőket már megválthatja a közönség, viszont fontos tudni, hogy kivételesen csak bérletben. Háromféle konstrukció közül lehet választani. A Vízkereszt, vagy amit akartok július 30-i, harmadik előadásával párban nemcsak látványos musicaljelenetek várnak a nézőkre, hanem az ország legkiválóbb színművészeit is láthatják a kacagtató Shakespeare-vígjáték szerepeiben.

A hiú szerelmes, Orsino herceg szerepét Görög László játssza, aki egyébként pályája során először lép a Dóm téri deszkákra. A gyászoló Olivia grófnőként Pálmai Anna tér vissza a szabadtérire, akit a két évvel ezelőtti Shakespeare-darab, a Tévedések vígjátéka egyik főhőseként szeretett meg a közönség. Malvolio szerepét Alföldi Róbert vállalta el, aki boldogan tér vissza Szegedre, hogy újra színészként álljon színpadra a szabadtérin. Violát, aki a darab során férfiruhát is ölt, a Miskolci Nemzeti Színház színésznője, Czakó Julianna játssza.Elek Ferenc, a Katona József Színház művésze tavaly mutatkozott be a szabadtéri nézőinek az újszegedi ligetben, imádták alakítását. Most Vitéz Böföghy Tóbi karakterébe bújik, partnere a mókában Vitéz Fonnyadi Ábrisként Zayzon Zsolt lesz. Hernádi Judit, Bodrogi Gyula és Gáspárik Attila is visszatér a Dóm térre, Szikszai Rémuszt és Bodoky Márkot pedig most láthatja először a közönség.A fordulatos vígjátékot Béres Attila rendezi, aki nagy sikerű előadásokkal bizonyította már, hogy jó ismerője a Dóm téri színpadnak. A fordulatos történetben a bolondozás és a szerelem áll egymással szemben – ez pedig tökéletes recept egy felejthetetlen estéhez. Álruhák, hamis szerelmes levelek, szövevényes cselekmény, vidám csalafintaságok garantálják, hogy igazán jól szórakozzunk.A tavalyi szuperprodukció, az Ének az esőben és az egyik legjobban várt idei bemutató, a Veréb Tamás, Muri Enikő és Vágó Bernadett főszereplésével készülő A notre-dame-i toronyőr is kapható párban a plusz Mamma Mia!-val. (X)