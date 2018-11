Az utolsó üzlet furmányos és összetett: Lukáts Andornak és Kárász Zénónak egy nehéz Závada-szöveggel akadt dolga

A rendező és az egyik főszereplő: Lukáts Andor ...

...és Kárász Zénó a főpróba előtt. Fotó: Frank Yvette

A Kossuth-díjas Závada Pál darabja, Az utolsó üzlet 1944-ben játszódik. Egy dúsgazdag, zsidó család története ez, akiknek kétféle menekülési opciójuk van a második világháború végén. A nehézség csupán az, hogy a kilenctagú família nem tud dönteni, hogy a magyar kormány kínálta lehetőséggel éljen, vagy az SS ajánlatát fogadja el.– Fontos a darab, hiszen az új generációk nem feltétlenül tudnak annyit a második világháborúról. Nem tudják, ki az a Weiss Manfréd. Pedig fontos lenne, így időnként nem árt szóba hozni vagy épp színpadra állítani a történetet. Ezé a családé volt annak idején az ország legnagyobb gyára. Az is a vita részét képezi a családtagok között, hogy kinek adják oda. Kérdés: kiben lehet hinni. Senkiben – mondja Lukáts Andor. – Azonban választani kell a felkínált két lehetőség közül. A saját sorsukat csak úgy tudják befolyásolni, ha megegyeznek. Kiderül, ki az erősebb a családban. Ki tudja elhitetni: neki van igaza, azt kell tenni, amit ő akar.Kohner Artúr, a nagytőkés bankár inkább a magyar kormány felé húz. Őt Kárász Zénó alakítja. – Esetemben meg van tűzdelve a történet még egy szerelmi szállal, ami egy vergődés a feleséggel. Mert ugye van egy szerető is a képben, aki szintén a család része. Ebben a szerelmi háromszögben működik az én karakterem.Feleségét, Kohnerné Weiss Helént Szávai Viktória játssza majd, szeretőjét, özvegy Mauthnerné Valériusz Lolát pedig Menczel Andrea. – Arról próbálom meg meggyőzni a családot, hogy a magyar kormány ajánlatát fogadjuk el. Azt sugallom nekik, hogy annak ellenére, hogy államosítanák a gyárunk, azt később visszakapnánk. Velem szemben a család másik vezető egyénisége az SS ajánlatát akarja elfogadni. A családi, közös jelenetekben ez a feszültség okoz konfliktust. Végül a nácik mellett dönt a család, és ahogy történelmileg is beigazolódott: megmenekülnek. Nagyon furmányos és összetett a történet, és ott van az is, hogy a pénzük végett tudtak csak megmenekülni. A sok szegényre más sors várt.Lukáts Andor elmondta, amikor rendez, nem sürgeti egyből a színpadra a színészeket. Előbb közösen próbálják megérteni a darabot. Miről szól, mi egy-egy szereplőnek a története. Most kicsit másképp zajlott a folyamat, ritkán fordult elő, hogy egyszerre próbált a csapat a főpróbahét előtt. Sokat húztak a szövegből, még az utolsó napokban is.– Mindkét esetben a szememre hányta az író, hogy kurtább lett a szöveg, de szerintem az előadás majd meggyőzi, hogy ez így jó. Az, hogy húztunk, gördülékenyebbé tette a darabot a végére – magyarázta a rendező.Bonyolult körmondatokkal tarkított szöveget kaptak kézhez, a rendező is elismerte, komoly teljesítmény, hogy már teljesen töretlenül mondják ezeket a színészek. Kárász Zénó szerint ez élete talán második legnehezebb szövege.– Abban az időben nagyobb szókinccsel rendelkeztek az emberek, mint manapság. Hiába vagyunk olvasottak, az egy másik szint volt. Utánanézem egyébként, hogy mennyi pénz lenne ma az, amiről a darabban beszélnek. Sok-sok milliárd. És ez csak egy felfoghatatlan szegmense a dolognak – mondja a színész. – Az SS-alezredes egyébként 1995-ben halt meg. Kőgazdagon. Okos volt, mindig több lépéssel előrébb járt.A család végül a nácik által kínált lehetőséget fogadja el, lepaktálnak az SS-szel, vagyis az alezredessel – Hans Becherrel –, akit Vicei Zsolt alakít. Kísérettel elmennek Bécsig, ahol felszállnak egy vonatra, amivel egy hónapig utazgatnak városok között. Egy hónapig a vagonban élnek, csak néha mehetnek ki. Ezután tudnak csak elrepülni Stuttgartba, majd Barcelonába, majd Lisszabonba. Az, hogy a nej vagy a szerető nyeri meg a bankárt, a ma esti előadásból derül ki.