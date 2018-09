Az üzletben verték agyon az egyik rágcsálót - Patkányok ijesztgetik a Makkoserdő soriakat

Egy napon belül segítenek

Megkerestük Kiss Antalt, a környezetgazdálkodás egészségügyi gázmesterét, aki azt mondta, hozzá még nem jutott el a lakossági panasz, de ha megkapják, egy napon belül kimennek irtani. Hozzátette, a patkányos problémák túlnyomó része a panelos körzetekből érkezik, ahol a lakók előszeretettel húzzák le az ételmaradékot a vécén, ami a csatornába jutva terített asztal a rágcsálóknak, vagy rakják ki azt a macskáknak – amivel valójában a patkányokat etetik. Egy másik gócpont lehet, ha egy-egy tégla- vagy farakást évekig nem mozdítanak meg, mert oda is szívesen beveszik magukat. A volt romhalmazzal szomszédos Makkoserdő sori esetben is erről lehet szó.

– Úgy megijedtem, hogy egyből fölugrottam a székre! Fényes nappal jött be az üzletbe a patkány úgy, hogy több vendég is itt volt. Egyáltalán nem félt az emberektől. Azóta csak zárt cipőben merek bejönni dolgozni – mesélte tegnap a Makkoserdő soron működő DVD-kölcsönző munkatársa, Farkas Tünde. A patkányt végül a vendégek egy partvissal agyonverték, de nem ez volt az egyetlen rágcsáló, ami egy héten belül fölbukkant a társasház aljában működő üzletben.Farkas Tünde elmondta, egy hét alatt kolléganője és ő is találkozott két-két élő példánnyal a kölcsönzőben, egy döglődőt pedig az utcán láttak. Azt mondta, korábban hallott ugyan cincogásféle hangot a fal mögül, de akkor nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Pedig valószínűleg ott is lehetnek a patkányoknak járatai – mondta. Ezt az is megerősíti, hogy korábban ki kellett hívniuk az internetszolgáltató szakembereit, mert nem volt net, közben pedig kiderült, hogy azért nincs szolgáltatás, mert a patkányok elrágták a kábelt. – Nem értem, mi lehet az oka ennek a patkányinváziónak. Nem hagyjuk kint a szemetet, a társasház lakói is rendesen takarítanak – mondta.A ház egyik lakója, Zoltán szerint azóta szaporodtak el a patkányok, amióta a társasház mögötti, Gyöngytyúk utcai telken elbontottak egy régóta ott omladozó romhalmazt. Ennek a helyén azóta emberes gaztenger növöget. – Úgy örültünk neki négy hónappal ezelőtt, hogy végre eltűnt a romos épület. Viszont azóta sem nyúltak a telekhez. A patkányok szerintünk onnan jönnek át – mutatta nekünk a helyszínen az allergiát okozó növényekkel teli gazos területet.Zoltán azt mesélte, augusztus 30-án jött éppen haza, amikor a kölcsönzőben dolgozó Tünde rémülten kérte a segítségét a fölbukkanó patkány miatt. Először a vízműszolgáltatónak telefonált, mert úgy vélte, a csatorna a patkányok menedéke. Utána négy napig nem történt semmi, majd újra telefonált, és másnap kijött egy patkányirtó cég elpusztítani a rágcsálókat. A patkányok azonban azóta is fölbukkantak, igaz, kisebb számban. – Mi hiába tartjuk tisztán a házat és a környékét, ha egy gazos patkánytanya van a szomszédban. Szerintem az önkormányzatnak kellene intézkednie az ügyben – magyarázta.