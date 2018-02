Azért vették meg a düledező tanyát, mert csak erre volt pénzük - építőanyagot kérnek, hogy lehessen saját otthonuk

– Jelenleg az anyósoméknál lakunk. Egy szobában öten. Megvagyunk ott is, de szerettünk volna külön életet, hogy ne okozzunk másoknak kellemetlenséget – mesélte Tóth Hajnalka. Az üllési asszony élettársával három kislányt nevel, az ötéves Amandát, a hároméves Natasát és a kétéves Biankát. A legkisebb a közös gyermekük. Tavaly év végén párjával nagy döntésre szánták el magukat: megvették a férfi szülei szomszédságában álló tanyát. Ott képzelik el közös életüket, ehhez azonban még rengeteget kell dolgozniuk.Az épület falai megrepedeztek, a ház egy része ki is dőlt. Cserép csupán a tető egy részén van, így a három szoba bármelyikén ki lehet látni a szabadba – van, ahol a plafonon, van, ahol a fal résein keresztül. Az ablaküvegek szintén több helyen összetörtek, a ház ebben a formájában gyakorlatilag lakhatatlan.– A használhatatlan részt lebontjuk, kap új tetőt, és építünk hozzá, hogy legyen konyha, fürdőszoba – mesélt terveikről a családfő, Huszár Attila. Párja pedig közben megmutatta, hogyan osztják két részre az egyik szobát, amelyen a két nagylány osztozik majd, és melyik lesz az ő szobájuk. Csakhogy az már most látszik: önerőből nem tudják kifizetni a házfelújítás költségeit.– Azért vettünk ilyen romos tanyát, mert csak erre volt pénzünk. Ezt a 850 ezer forintot is évekig gyűjtögettük – mesélte Hajnalka. – CSOK-ra nem vagyunk jogosultak, mert nem házasodtunk össze, hitelt pedig nem kaptunk. Ezért úgy voltunk vele, megvesszük, amit kapunk ezért a pénzért, és folyamatosan toldozzuk-foldozzuk, ha van egy kis pénzünk. De láttam, milyen nehezen megy ez így, ezért próbáltam segítséget kérni a Facebookon.A család havi bevétele Attila keresetével és Hajnalka gyedével és családi pótlékjával is mindössze 230 ezer forint. Ebből tartják fenn az autót, amivel a több kilométerre lévő földes utat, majd onnan a gyerekek óvodáját elérik, és ebből vásárolnak be havonta egyszer Szegeden – mert ott a legolcsóbb.– Az a kevés, ami marad, azt kell beosztani a gyerekekre és a házfelújításra – mondta az édesanya. Ennek ellenére nem pénzt, hanem építőanyagot kért posztjában, mert úgy gondolja, ha az megvan, már nagy gondjuk nem lehet. – Két napot dolgozom, aztán van két pihenőnapom, amikor tudok a tanyával foglalkozni – mondta Attila. – Szeretném, ha jövő tavaszra készen lennénk mindennel. Ha rajtam múlik, így is lesz.