Azt hitte sose lát hódot a Tiszán? Nagyot tévedett, itt egy család!

- Mostanában ez itt esti program: jönnek az emberek, isznak egy limonádét, és közben várják a hódot, ami elúszik itt, a part mellett, vagy nem - mondja Csányi Sándor , a Foka Ökokikötő vezetője az úszóművön.Érkezésünk előtt háromnegyed órával három hód is vonult itt. Kiszámíthatatlan, mikor mozognak. Amikor viszont előjönnek, és húzzák-vonják a faágakat, nem zavarja őket a közönség. Egy horgász, aki rendszeresen itt tölti a szabadidejét, már tíz filmet forgatott róluk, mobillal.Amit lát, azt vicces megjegyzésekkel kommentálja, és fölteszi a Facebookra. Úgyhogy ismerősei mindig követelik, mikor kerül már föl a következő hódos mozi. Nem akart nyilatkozni, a hóddal ellentétben őt zavarja a publicitás. Egyik felvételét azonban megmutatta a telefonján. Láthattuk, a szegedi belvárosi hód nem olyan állat, mint a loch ness-i szörny, mert tényleg létezik. A parton a fűzfák ágain jellegzetes rágásnyomok, pár méterre a vízitelep kerítésétől, ahol ottjártunkkor nagy csapat gyerek játszott.Az eurázsiai hód őshonos volt a Kárpát-medencében, de 1865-re eltűnt, mert a bundája és a húsa miatt vadászták. A WWF természetvédelmi szervezet 1996-ban kezdte visszatelepíteni. 2008-ig 234-et engedtek szabadon, a Duna, a Tisza és a Dráva mellett. A mi vidékünkre, a Mártélyi Tájvédelmi Körzetbe 2006-ban nyolcat hoztak. Onnan elköltöztek a Kenyereéri-csatornához, aztán 2011-ben felbukkantak a mártélyi üdülőterületen.A Maroson is tanyázik néhány család, a Körös-Maros Nemzeti Park szerint ezek a Tisza felől érkezhettek. Magyarországon a becslések szerint ezer hód él, a legtöbb a Kisalföldön. Az ottaniak szerint túl jól sikerült a visszatelepítés, mert a rágcsálók nemcsak az ártéri fákban, hanem telepített, értékes erdőben is kárt tesznek. Mivel védett állat, a kirágott fákért nem jár a gazdának kártérítés, úgyhogy a Földművelésügyi Minisztériumban most komolyan felvetődött, engedélyezik a vadászatát.Mifelénk ilyen konfliktusról még nincs hír. Az ökokikötő környékét pedig valamiért szereti a többi állat is. A tőkés récék a hullámtérben költenek - annak ellenére, hogy sokan erre sétáltatják a kutyájukat, és nyáron naturista is akad -, van mókus, tavaly pedig vidrák produkálták magukat. - A kikötő végénél ütöttem léket. Másnap a környékén lerágott haldarabokat találtam - mondta Sándor. A videózó horgász pedig arról számolt be, hogy egy éjjel a haltartó szákja annyira mozgott, hogy odament, fejlámpával belevilágított. Benne ült egy vidra. Ette a halat. Fölnézett, aztán tovább evett, teljes lelki nyugalomban.