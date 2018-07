B. Nagy: Könnyebb lesz vízhez jutni - Új törvényt alkottak a csőkutakról

– A mi vidékünkön pedig nem szokás ennél mélyebb kutakat fúrni – mondta lapunknak a szavazás után B. Nagy László (Fidesz) országgyűlési képviselő. – Ez a jogszabály megoldotta a tanyán élők gondját, illetve azokét, akiknél szintén hiányzik a vezetékes vízszolgáltatás. Eloszlattuk azt az aggodalmat is, amelyet az elmúlt időszakban engedély nélkül létesült, ilyen kútjaik miatt éreztek sokan. Azt gondolom, mindenki el tudja otthon dönteni, mi számít családi szükségletnek – fogalmazott a politikus.



A Csongrád megyei képviselő szóba hozta, az ipari fölhasználásra készülő kutakhoz ezután is engedélyt kell kérni. Ám aki ilyen beruházásban gondolkodik – például üvegházat, sertéstelepet létesít –, az egyébként is csak úgy kapná meg a többi engedélyt is, ha a víz dolgát is rendezi.



A korábban létrehozott ilyen kutak engedélyezésével kapcsolatos, 2018. december 31-én lejáró határidőt az új törvény kitolta 2028. december 31-éig.



Az új jogszabállyal a Jobbik, az MSZP és az LMP sem volt elégedett. Mindhárom ellenzéki párt úgy látja, ez a törvény nem vigyáz eléggé a magyarországi felszín alatti vízkészletekre.