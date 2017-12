B. Nagy László: Európai kérdéssé váltak a választások

Ha felkérik, a fideszes honatya elvállalná a pártszervezet helyi elnöki tisztét. Fotó: Frank Yvette

– 2018 őszére új szintre fog lépni az a politika, aminek a lényege, hogy Európát elárasszák hangsúlyozottan nem menekültekkel, hanem illegális migránsokkal – fogalmazott B. Nagy László. A fideszes honatya úgy kalkulál, hogy az Unió a jövő év második felében több szinten is támadásokat intéz hazánk ellen: egyrészt jogi úton, kötelezettségszegési eljárások formájában, másrészt nyíltan ideológiai alapon. Köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a nemzeti konzultációban, amelynek adataiból már most is látszik, hogy a válaszadók többsége elutasítja a kötelező betelepítési kvótát.– Ezért is van különös jelentősége az országgyűlési választásoknak, nemcsak pártpolitikai kérdés a voksolás kimenetele, hanem európai kérdéssé válik – magyarázta.

A Fidesz országos választmánya 2018. január 16-án dönt arról, hogy kiket indít a 106 egyéni körzetben, amellyel kapcsolatban kérdésünkre a honatya elmondta, az 1-es körzetben is vannak már jelöltek.A helyhatósági választásokra áttérve hozzátette, a 2010-es választások után patthelyzet alakult ki, a kapott eséllyel nem tudtak élni a szereplők, amiért négy évvel később meg is büntették a választók a szegedi Fideszt és a KDNP-t. Ezen a helyzeten egy új csapattal változtatna a nagyobbik kormányzópárt. Ha felkérik, B. Nagy László elvállalná a pártszervezet helyi elnöki tisztét.