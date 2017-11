B. Nagy László fejlesztési biztos szerint a folyamatok jó irányba haladnak - Óriási lehetőségek előtt áll Szeged

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének (FIVOSZ) szervezésében a Fiatal Vállalkozók Hetén kedden és szerdán a Csongrád Megyei Kormányhivatalba várták az érdeklődőket. Kedden követendő, pozitív példákat mutattak be, szerdán pedig a megyét jellemző gazdasági környezetről kaptak információkat a fiatalok.A megyei települések fejlesztési elképzeléseiről, a Modern Városok Programban megvalósuló beruházásokról lehetett bővebb információkhoz jutni, amelyekről B. Nagy László, a megye fejlesztési biztosa beszélt az érdeklődőknek. Az országgyűlési képviselő előadása előtt lapunknak elmondta, több szegedi beruházás műszaki előkészítése időigényes, de mivel a programnak már van felelős minisztériuma, ahol ő minden héten megfordul Szeged ügyében, így pluszkapacitásokat is sikerült ezekre a projektekre csoportosítani. – A folyamatok jó irányba haladnak, de azzal tisztában kell lenni, hogy ez egy óriási, többmilliárdos projekt, amely korábban soha nem állt Szeged rendelkezésére – hangsúlyozta a fejlesztési biztos.Megtudtuk, a harmadik Tisza-híd ügye, amely egy 61 milliárdos tervezett beruházás, már folyamatban van, zajlanak a tárgyalások, a város már megkapta a pénzt az előtervezésre. – Ezeket viszont az EU-s vasúttervezési forrásokkal is össze kell hangolni, a finanszírozhatósága nem egyszerű, mert az Unió által is elfogadott koncepció szükséges – magyarázta B. Nagy.Az ipari parkról szólva, amellyel nem rendelkezik a város, három fontos körülményt emelt ki a politikus: az árat, a nagyságot és a minőséget. A Széchenyi tér arculatának visszaállításáról is hamarosan döntés születik. – A Tápéi-csatorna fejlesztésével kapcsolatosan az időzítés azon múlik, hogy a város döntési sebessége hogyan tud összhangban működni a kormány terveivel – hangsúlyozta B. Nagy.A fiatal vállalkozóknak szóló rendezvénysorozaton Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke előadásának kezdetén azt mondta, a sikeres vállalkozást az különbözteti meg a sikertelentől, hogy eggyel többször állt fel. Az elnök a kitartás fontosságát hangsúlyozta beszédében.A rendezvényen fiatal vállalkozók is bemutatkoztak: natúr kozmetikumokkal, egy gasztrofarm prémium termékeivel lehetett megismerkedni. Egy borászat gyümölcsboraival volt jelen, és fokhagymával, növénytermesztéssel és fűszerpaprika-előállítással foglalkozó cégek is prezentálták termékeiket. A legnagyobb érdeklődés a mangalicatermékeket készítő Pálfi Gyulánál mutatkozott: marha és mangalica keverékéből készült kolbászának kóstolását alig lehetett abbahagyni.