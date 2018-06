B. Nagy László: megkezdődött a jövő évi választásokra való felkészülés - Őszre lehet polgármesterjelöltje a Fidesznek

Jövő tavasszal Európa, ősszel Szeged jövője is eldől – emlékeztet B. Nagy László. Fotó: Kuklis István

Beigazolódott, amit a kampány idején is nyilatkozott lapunknak B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő, nevezetesen, bármilyen eredmény is születik áprilisban, az ellenzék ugyanott folytatja, ahol abbahagyta. – Nem tévedtem, továbbra sincs nemzetpolitikai elképzelésük, jövőképük, így ugyanazt szajkózzák, mint a választás előtt. Nem képesek a megújulásra, annyit tapasztalok mindössze, hogy mivel több ellenzéki frakció van a parlamentben, többször kérnek szót – jegyezte meg.A honatya az előttünk álló időszakból a jövő évi két voksolást emelte ki, hiszen tavasszal európai parlamenti, ősszel pedig helyhatósági választásokat tartanak. – Eddig az EP-választások nem hozták lázba a lakosokat hazánkban, ám 2015 óta gyökeresen megváltoztak az emberek életkörülményei Európa-szerte a migrációs válság miatt. Nagy átalakulási folyamatokat tapasztalhatunk már a nagyobb uniós nemzetek körében is, és a magyar közvélemény számára is felértékelődött az, hogy milyen is lesz az új EP, ami meghatározza Magyarország külső lehetőségeit politikai szempontból – magyarázta.Az áprilisi választás óta a legtöbb kérdést a szegedi Fidesz jövőjéről kapta B. Nagy László, sokan arra kíváncsiak, hogy vajon ki lesz a nagyobbik kormánypárt polgármesterjelöltje.– Szegeden kizárólag úgy lehet önkormányzati választásokat nyerni, ha időben megtaláljuk a jelöltünket, azt, akit a legalkalmasabbnak tartunk a város élére – közölte. A Fidesz szegedi szervezetének elnöki posztját is betöltő politikus azért is tartaná előremutatónak, ha őszre kiderülne, kit indítanak jövőre polgármesternek, mert akkor az adott személy választhatná ki, kikkel szeretne dolgozni a szegedi közgyűlésben, azaz már egy évvel a választás előtt megnevezheti a képviselőjelölteket is.– Nagy jelentőséggel bír, hogy egy ekkora város vezetése tud-e, egyáltalán akar-e párbeszédet folytatni a központi kormányzattal. Igaz, kommunikáció szintjén azt hangoztatja a regnáló vezetés, hogy Szeged fejlődik, de meg kell jegyezni, hogy ehhez 100 százalékban kormányzati döntések juttatják a megyeszékhelyet, gondoljunk csak a fedett uszodának megítélt 16 milliárd forintra. Ha a kormány nem nyújtott volna segítséget, nem indulhatna el a kivitelezés nyáron – mondta B. Nagy. Hozzátette, természetesen a hazai és európai uniós források nem a politikának szólnak, hanem az adott város lakosságának, ám szerinte pont az itt élő 170 ezer ember miatt lenne szükség politikai fordulatra Szegeden.