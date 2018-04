B. Nagy László szerint Nemzeti sorskérdés a vasárnapi választás eredménye - A biztonság a választás igazi tétje

Az ellenzéki politikai tömörülések célja a kormányváltás, de ezen felül semmilyen programot nem képesek felmutatni B. Nagy László szerint. Csongrád megye 2-es egyéni választókerületének kormánypárti képviselő-jelöltje lapunknak úgy értékelt szerdai sajtótájékoztatóján, hogy az ellenzék szereplői egy nemzetközi hatalmi törekvés bábjai.



Kitért arra is, hogy 2010 óta felfelé ívelő pályán van Magyarország, a kormány eredményeit a nemzetközi szinten is elismerik, hiszen például ma már nem munkanélküliségről, hanem munkaerőhiányról beszélhetünk, csökkent az infláció, a lakossági fogyasztás évről-évre növekszik, emelkedtek a bérek és az emberek megtakarításai egyaránt.



Nagy vízválasztónak nevezte ugyanakkor a migráció kérdését, ami megosztja az embereket. – Két részre bomlik a társadalom: az elfogadók és a tagadók táborára, s vasárnap a választópolgárok azt döntik el, hogy melyik utat válassza hazánk. Kizárólag a Fidesz-KDNP képviseli sarkalatosan a migráció tiltását, ezért is válik nemzeti sorskérdéssé április 8-a – hangsúlyozta B. Nagy László. Emlékeztetett, hogy első körben 10 ezer bevándorlót telepítenének hazánkba, ám a családegyesítés miatt ennek a létszámnak a többszöröséről van szó. A Fidesz-KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltje úgy látja, megtörné a magyar gazdaság fejlődését a betelepítettek ellátása, erre nincsenek tartalékai hazánknak. – A biztonság a választás igazi tétje, ráadásul az objektív és a szubjektív biztonságérzet csökkenése vagy épp növekedése egyaránt közgazdaságilag mérhető, számszerűsíthető folyamat – közölte. Példaként elmondta, az elmúlt években nőtt a gyermekvállalási kedv, otthonokat építenek maguknak a családok, amit B. Nagy szerint nem ösztönözne semmilyen adó- vagy egyéb kedvezmény mellett, ha nem lenne biztonságérzete az embereknek.



Szegeddel kapcsolatban azt mondta, soha nem látott lehetőségek előtt áll a város, a Modern Városok Programból érkező pénzek és a TOP-os források megteremtik annak lehetőségét, hogy régióközpont legyen. Meghatározó ipari már nem lehet, de a tudomány, a szolgáltató szektor és a turizmus területén központi szerepet tölthet be.