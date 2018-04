B. Nagy László: szondázzák a szegedieket, hogy mit szólnának, ha egy menekült lenne a szomszédjuk

Március közepén tartott sajtótájékoztatót a szegedi Fidesz, szerintük ugyanis, ha a jobboldal elveszíti a választásokat, akkor migránsokat fognak beengedni, majd beköltöztetni szegedi lakásokba. B. Nagy László azt mondta, javában folyik az a kutatás Szegeden, amelyben azzal kapcsolatban szondázzák a szegedieket, hogy mit szólnának, ha egy menekült lenne a szomszédjuk - írja ahírportál.A sajtótájékoztató után heves tiltakozásba kezdett a szegedi egyetem szociológia tanszéke (akaratlanul is elismerve a kutatást), mert szerintük ez csak egy szakmai teszt, amelyet évek alkalmaznak.B. Nagy László, a Fidesz szegedi elnöke azonban most azt mondta, számos konkrét kérdés foglalkozik a menekültekkel ebben a bizonyos kutatásban és nem csak egy, ahogy azt korábban a tanszékvezető állította. Sőt, ennek a kérdőívnek egy titokos melléklete is van.– Azt mérik fel Szegeden, hogy ki, milyen országból érkezett menekülttel tudna együttélni. Egy 7 kérdésből álló, „külön listán" dolgozzák fel az adatokat – mondta B. Nagy László, aki kiemelte, ennek a kérdőívnek a tetején áll az a figyelmeztető mondat is a kérdezőbiztosnak, miszerint: „A következő kérdéseket ne kérdezze, csak jelölje!".– Ez a hét kérdés a megkérdezett életkörülményére, vagyonára, nemére vonatkozik, az utolsó kérdésben pedig az önkormányzati választókerület számát is meg kell adni – sorolja a képviselő, aki szerint ezzel megtévesztik a szegedieket, és titokban listázzák őket.Mindezekből arra lehet következtetni – mondja a képviselő, hogy “tudni szeretnék, kik azok az emberek, és mely városrészekben laknak azok, ahová különösebb lakossági felháborodás nélkül tudják majd betelepíteni a menekülteket".