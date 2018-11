B. Nagy: Ne kelljen fizetni a kút bejelentésekor

Arról van szó, hogy a nemrég megtárgyalt javaslat szerint – amelyről hamarosan szavaznak – mentesülne a vízgazdálkodási bírság alól az, aki 2020. december 31-éig bejelenti „az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt" a portáján. Ez az új türelmi idő egyaránt vonatkozik a háztartási használatra és a földek öntözésére fúrt kutak gazdáira. B. Nagy László a Font Sándor mezőgazdasági bizottsági elnök csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott bejelentést azzal egészítette ki, hogy az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban részleteiben is nekilát a kutak dolgait rendbe tevő rendeletnek. Ez rögzíti, milyen feladatai lesznek a kutak tulajdonosainak a bejelentés után, milyen munka vár a vízügyi hatóságokra és az önkormányzatokra. – A kormánypárti frakció egyetért abban, hogy bár az Alkotmánybíróság döntése és a köztársasági elnök álláspontja megkerülhetetlen ebben a témában, azért ugyanilyen fontosak a kúttulajdonosok jogai is – érvel B. Nagy.– Azt szeretnénk, hogy a kutak tulajdonosainak ne keletkezzen fizetési kötelezettségük akkor, amikor bejelentik, van kútjuk. Ha már tényleg az az elsődleges cél – Áder János köztársasági elnök szerint is –, hogy megtudjuk végre, mennyi ilyen kút van Magyarországon, és pontosan hol, akkor nem szabad a bejelentésért pénzt kérni. Mert akkor sokan nem fogják bejelenteni a kútjukat.B. Nagy emlékeztetett, a Homokhátságon nagyon sok harminc-negyven éve létesített, ma már a vízszint csökkenése miatt nem működő kút is van. Sokszor az örökösök, a porták új gazdái nem is tudják, hogy van ilyen a területükön. Ezért is fontos, hogy körültekintően szülessen meg az új jogszabály, amelynek megjelenéséig a tulajdonosoknak nincs tennivalójuk. Aki viszont most akar kutat fúratni, az a hatályos törvények alapján járjon el, intézze az engedélyeket.