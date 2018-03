B. Nagy: van pénz a Homokhátság csatornájára

6 millió 980 ezer eurós értékű projekt zajlik a homokhátsági vízutánpótlás biztosítására, ez a következő években megvalósul – reagált B. Nagy László, a megye fejlesztési biztosa arra a cikkünkre, miszerint az idei év is úgy telik el, hogy nem folytatják az előző években elkezdett beruházást . Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta: igenis van pénz erre, az Unió által erre szánt 5,9 millió euró mellé a magyar állam 628 ezer eurót, Szerbia pedig 418 ezret tesz le. Ez a határon átnyúló hatású projekt már megkapta a vízjogi engedélyeket, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a vezető partner. A Tiszából az Algyői-főcsatornán elhozott vizet Domaszék fölött egy telep fölemeli, továbbítani fogja a Homokhátság felé, több csatornán keresztül. A rendszer egyik felét az Ativizig, illetve Mórahalom önkormányzata korábban megépíttette. B. Nagy szerint egy-két éven belül megoldódik ez a több évtizede húzódó probléma, a terület öntözővizet kap, és belvízprobléma esetén is védett lesz.A képviselő azt is elmondta, 14 képviselőtársával közösen benyújtott egy előterjesztést, amelyet a mezőgazdasági bizottság már tárgyalt, és a választások után vitatja meg a parlament. Ez a csőkutak ügyére vonatkozik, a tavaly augusztusi kormányhatározat nyomán önálló törvény fogja rendbe tenni ezt a témakört.