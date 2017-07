Babóca nem élte túl a zuhanást a harmadikról - Állatkínzás gyanúja miatt indult eljárás

Két-három év



Akár két év szabadságvesztést is kiszabhatnak azokra, akik úgy bánnak az állatokkal, hogy az alkalmas az állat maradandó egészségkárosodását, illetve pusztulását okozni. Három év szabadságvesztés pedig azért járhat, ha egy állatnak különös szenvedést okoz valaki.

– Már csak két macskánk maradt, és nem is akarunk többet. Reméljük, hogy ők megérik az időskort nálunk, és nem jutnak állatkínzók kezére – mondta Anita, kezében Tücsökkel és Bogyóval.

Fotó: Török János

– A család kedvence volt Babóca. A lakásunk zárt udvarán tartottuk, de múlt csütörtökön napközben valahogy mégis kiszökött innen – mesélte Bárkányi Anita.A szegedi nő és párja a három hónapos fehér kiscica eltűnését aznap délután fedezte fel, amikor mindketten hazaérkeztek a munkából.– Beszéltünk a macska korábbi gazdájával, aki azt mondta, hogy a közösségi oldalon a cica fotóját már fel is töltötték. Azonnal odamentünk, de addigra sajnos újra eltűnt. Számot cseréltünk, és nagyon megörültünk, amikor csütörtökön késő este kaptunk tőle egy SMS-t, hogy az egyik lakásba befogadták Babócát. Másnap korán a megadott címen voltunk, amikor is a minket értesítő azzal fogadott, hogy nagyon nagy baj van, mert Babócát a lakásban élő férfi kidobta a harmadik emeletről, és a cica elpusztult – mondta szomorúan Anita.A macska elpusztításával gyanúsított férfi szomszédjai értesítették a rendőrséget.A CSMRFK sajtószolgálata lapunk kérdésére azt mondta, hogy az ügyben állatkínzás gyanúja miatt indítottak eljárást egy szegedi férfi ellen.– Én csak állítólag dobtam ki a macskát a harmadikról – mondta lakásának kaputelefonján keresztül lapunknak az állatkínzással gyanúsított férfi. Visszautasította a vádat, elmondása szerint élettársával ők is feltették a macska fotóját a közösségi oldalra, még tejet, vizet és tökfőzeléket is adtak neki, majd az állat valahogy leesett a teraszról. Nem is értette, hogy miért keltették fel hajnalban a rendőrök, majd hallgatták meg ez ügyben.

Beszéltünk egy másik lakóval is, aki előbb fül-, majd szemtanúja volt az eseményeknek. A nő azt mondta, hogy egész este hangos veszekedést hallott a macskát befogadók lakásából, majd az alsó szomszéd hangos kiáltására rohant le az emeletről. – A macska ekkor már az udvaron feküdt, holtan. Én úgy hallottam, a férfi elismerte a rendőröknek, hogy kidobta a macskát. Azt mondta, hogy az állat rajta feküdt, ez idegesítette fel, és ezért dobta ki – magyarázta.Csongrád megyében egyre több állatkínzással kapcsolatos ügy kerül napvilágra. Néhány hete írtuk meg, hogy vélhetően megfulladt a kánikulában egy francia buldog egy autó csomagtartójában. Tavasszal nem jogerősen nyolc, illetve hat hónap börtönnel sújtottak egy tiszaszigeti házaspárt, akik egy birtokukra átkóborolt pulit döftek le egy vasvillával. Büntetésüket két évre felfüggesztették, ahogy a 72 éves férfiét is, aki tavaly nyáron vágott baltát kutyája fejébe.Babóca gazdái úgy gondolják, hogy a felfüggesztett szabadságvesztések visszatartó ereje kevés ahhoz, hogy valaki ne kövessen el állatkínzást.