Badar Gergő a legkeményebb magyar Ironman - Az életéért küzdött sokszor a világ legkeményebb quadrathlonversenyén

Badar Gergő Kínában.

Badar Gergő akár napi hat órát is edz – főállásban sportol. Fotó: Török János

Egyedülálló quadrathlon-kalandversenyt rendeztek szeptember elején Kínában. A négynapos megmérettetésen a sportág alapprogramjait – úszás, kerékpározás, futás, kajakozás – extrém körülmények között kellett teljesíteniük a négyfős csapatoknak, méghozzá úgy, hogy egymástól nem szakadhattak el. A verseny egyetlen magyar résztvevője egy szegedi fiatalember volt. A 28 éves Badar Gergő, aki a sportág négyszeres világbajnoka középtávon, úgy tudja, nem is volt soha még magyar ezen az embert próbáló megmérettetésen, ahol egyébként sokszor valóban az életükért küzdenek a versenyzők.– A négynapos programban volt tájékozódó futás 450 méteres szintemelkedéssel, kajakozás gyorsfolyású folyón, ami inkább már vadvízi evezéssel ért fel, kerékpározás két kilométeres emelkedőn, barlangi és dzsungelfutás, épületre mászás kötelek segítéségével, kötélmászás szakadék felett és úgynevezett swimrun is, amelynek egy szakaszán cipőben kell úszni – mesélte Badar Gergő. A négynapos programban összesen nagyjából 60 kilométer futás, közel 50 kilométernyi kajak és több mint 150 kilométer kerékpározás szerepelt a több kilométernyi úszás mellett.– A négy nap alatt 20 és fél órát töltöttünk versenyzéssel. A csapatunk pedig negyedik lett az induló 30-ból – mesélte a szegedi sportoló. Hozzátette: a körülmények olyan kemények voltak, hogy volt például olyan sziklás, kerékpáros szakasz, amelyet a versenyzők fele nem is teljesített. De nem csak az útvonalak miatt volt többször veszélyben az életük. – Volt, hogy azt vettem észre, hogy a társaim egy szakaszon magas térdemeléssel futnak. Megkérdeztem, mi bajuk, mire visszakérdeztek, én miért nem vettem észre azt a három kígyót az úton. De láttunk olyan táblákat is az útvonalon, amelyek veszélyes állatokra figyelmeztettek. Azt nem tudtuk meg, ezek pontosan mik voltak.Badar Gergő úgy fogalmazott, nem tudta, mi vár rá, amikor benevezett ebbe a versenybe. – Amikor ott voltam, azt mondtam, soha többet nem vállalom ezt újra. A fizikai felkészültség itt nem elég: mentálisan is nagyon erősnek kell lenni. De most már, hogy kipihentem magam és hazaértem, azt mondom, jövőre is belevágok.A szegedi sportoló Kínában egyébként másik három versenyen is részt vett, köztük a világ leghosszabb quadrathlonján is. A 15 órás versenyen harmadik helyen zárt svéd, újzélandi és cseh csapattársaival. Sikerei ellenére azonban azt mondja, fő profilként továbbra is az ironmant tartja meg. Augusztus 4-én ugyanis Tallinban hatalmas eredményt ért el: a világkupán 4. helyezett lett a profik mezőnyében, a valaha volt második legjobb magyar idővel. Mindezt úgy, hogy ez volt élete második versenye és a mezőny egyik legfiatalabb tagjaként állt rajthoz.– Sokszor napi hat órában edzek, most már fő foglalkozásként is erre készülök. A célom, hogy világkupát nyerjek és ezzel kijussak a világbajnokságra – beszélt terveiről.