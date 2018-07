Baglyok verik fel az éjszaka csendjét Makkosházán

Napok óta nem tudnak aludni az érzékenyebb fülű makkosháziak: éles, sivító hangokat kénytelenek hallgatni sötétedéstől napfelkeltéig. A Hont Ferenc utca, Juharfás utca és Lomnici utca környékén is hallják a lakók az erdei fülesbaglyokat – ezek csapnak ugyanis ekkora lármát.– Egész éjszaka ez megy, napok óta nem alszom. Van egy magasabb és egy mélyebb hangszínű sivítás, azok váltják egymást – mesélte Bajuszné Juhász Annamária. Ő a házuk mögötti térről hallja a madarakat. – Tizenhét éve lakom itt, de ilyet még nem tapasztaltam. Érdekes jelenség egyébként. Láttam, már, hogy volt, aki zseblámpával kereste őket este. Egy barátnőm néhány utcával arrébb azt mondta, náluk olyan közelről hallatszik, mintha a konyha előtti fán ülne a bagoly.A különböző internetes fórumokon egyébként megoszlanak a vélemények arról, amit az éjjeli madarak „művelnek": van, aki szerint aranyosak, mások szerint idegesítők. A panellakótelepen ebben a melegben leginkább csak nyitott ablaknál lehet pihenni éjszaka – most azonban van, aki úgy gondolja, inkább a hőség, mint ez a ricsaj. Van olyan utca egyébként, ahonnan már odébb is álltak, így csupán rövid időszakot kellett kibírni.Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője elmondta, a fiókákat lehet most hallani, melyek már elhagyták a fészket. – A szülők ilyenkor még hetekig gondozzák őket, és így találják meg egymást: ezen a hangon jeleznek. Ez a jelenség, ha a fiókák már jól repülnek, egy-két nap alatt véget érhet, de akár 2-3 hétig is eltarthat.A szakember hozzátette: az erdei fülesbaglyok jelenléte gyakori a lakótelepeken, hiszen itt jól érzik magukat. Mivel azonban nem építenek fészket, minden évben máshol bukkannak fel. Így elképzelhető, hogy azok a lakók, akik most nem tudnak tőlük aludni, a következő 20-30 évben nem is találkoznak még egyszer ilyen jelenséggel.