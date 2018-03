Bajáig és Szabadkáig is el lehet majd jutni bringával: 100 kilométernyi kerékpárút épül Ásotthalom körül

330 millió forintot nyert uniós pályázaton Ásotthalom a főutca rendbetételére és bővítésére kétoldali, nyitott kerékpársávokkal. A beruházásnak köszönhetően megszületik az összeköttetés az 55-ös főút mellett már elkészült kerékpárúttal.– Száz kilométernyi kerékpárút épül Ásotthalom körül. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyert több mint 300 millió forintból kiszélesítjük és kerékpársávokkal látjuk el a főutcát, amely ezzel együtt új kopóréteget is kap. A Királyhalmi utca két oldalán megépülő biciklissáv a belterületet elhagyva zárt kerékpárútként folytatódik, majd betorkollik az 55-ös mellett kialakított útba – magyarázta Toroczkai László, a nagyközség polgármestere. A beruházásnak köszönhetően a falu központjától el lehet majd jutni bringával Szegedig és Bajáig is.Ezzel még nem ér véget kerékpárút-hálózat építése Ásotthalmon, hiszen Szabadkával közösen 1 milliárd forintot nyertek egy határon átnyúló szerb–magyar pályázaton, amelyből 300 millió jut a Csongrád megyei településnek. Ebből 12 kilométeres kerékpárút épül a nagyközség központjából az ásotthalmi határig. Innen a szabadkai önkormányzat folytatja a beruházást a vajdasági városig, majd tovább folytatódik a kelebiai határátkelőig és onnan Tompáig.Ásotthalom vezetője elmondta, Tompa polgármesterétől ígéretet kapott arra, hogy kiépítik azt az 55-ös főútig, így gyakorlatilag kerékpárútgyűrű veszi majd körül Ásotthalmot.Minderre nagy az igény, a lakosság nagy része télen is biciklivel jár, hiszen nagy távolságok vannak a településen belül is. Ugyanakkor turisztikai jelentősége is van, tavasszal sokan látogatnak el az ásotthalmi erdőkbe, javarészt biciklivel.– Ilyen természeti környezettel tudatosan építünk a kerékpáros turizmusra. Ezt segíteni fogja, hogy Budapestről egy óra alatt el lehet majd jutni vonattal Kelebiára, a vasútvonal megújítását követően, így sokan jöhetnek majd el hozzánk a fővárosból – tette hozzá a polgármester. A kerékpáros turizmus felfuttatása érdekében a már említett Szabadkára vezető út mentén kerékpáros pihenőhelyeket is kialakítanak majd. Mindkét beruházás még idén elkezdődik, a TOP-os pályázat kiviteli tervei most készülnek, várhatóan nyáron indulnak el a munkálatok.Hóban is bicikliznek az ásotthalmiak – hamarosan akár Szabadkára is áttekerhetnek. Fotó: Kuklis István