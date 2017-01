Bajnokot nevel, konditermet épít Eperjesi László

Anita szerint



– Nagyon céltudatos – jellemezte mesterét

– Együtt tervezünk meg mindent az egész évre, szinte szimbiózisban élünk. Minden problémámmal – magánéletivel is – fordulhatok hozzá, segít a megoldásban vagy annak megtalálásában. Segítőkész, legutóbb az autóm féklámpáját cserélte ki. De a munkát keményen megköveteli, mindig mondja: az edzésen nincs demokrácia. – Nagyon céltudatos – jellemezte mesterét Márton Anita – Együtt tervezünk meg mindent az egész évre, szinte szimbiózisban élünk. Minden problémámmal – magánéletivel is – fordulhatok hozzá, segít a megoldásban vagy annak megtalálásában. Segítőkész, legutóbb az autóm féklámpáját cserélte ki. De a munkát keményen megköveteli, mindig mondja: az edzésen nincs demokrácia.

1990-ben Zentán kezdett trénerkedni László, aki egy időben órákkal kereskedett, és a villanyszereléshez is ért.

– Nem, én voltam az első a famíliában, aki komolyabban sportolt. Az első trénerem Radovan Krivokapics, a kézilabdás Milorad rokona volt. Futásban, 100, 400 és 800 méteres számokban álltam rajthoz, 400-on vajdasági bajnoki aranyat szereztem.– Az évszámból mindenki erre következtet, de ez nem igaz. Nem a háború, a szerb nacionalisták elől „szöktünk", akik magyar szót hallani sem akartak. A határzár feloldásakor érkeztünk Szegedre, két utazótáskával. Mindenünket Zentán hagytuk. Nehéz időszak volt. A kendergyárban minimálbért kaptam, abból kellett volna albérletet fizetni, két gyereket iskoláztatni, enni – élni. Ismerősök segítettek egy vállalkozás beindításában. Órákkal kereskedtem, a végén már 6 üzletet működtettünk az országban. De a mobilok elterjedésével egyre kevesebben hordanak karórát. Vagyis sok lett a halász, és kevés a hal. Szerencsére időben, veszteség nélkül szálltam ki a bizniszből.– Igen, bár trénerkedni már 1990-ben Zentán elkezdtem, és Szegeden csak 1994-től folytattam. Akkor kezdtem foglalkozni a fiammal, Lacival, és mivel nagydarab, erős srác volt, a kalapácsvetést választottam neki. Nem lőttem mellé, magyar és szerb bajnokságot is nyert, tagja lett először a jugoszláv, majd a szerb–montenegrói, végül a szerb válogatottnak.– 2001-ben találkoztam vele először, Herédi István hívta fel a figyelmemet az erős csontozatú, széles vállú lányra egy iskolai versenyen. Akkoriban még kosarazott és lovagolt, de a következő napon – édesanyjával együtt – már eljött az atlétaedzésre. Ennek 16 éve. Először játékos formában gyakoroltuk a technikai elemeket, majd fokozatosan egyre többet és komolyabban dolgoztunk. Nyolc-kilenc éve napi kettőt, csak a vasárnap szabad. Vagyis heti tizenkét 2,5-3 órás tréning a penzum. Lett eredménye.

– Elsősorban mindig az volt a célom, hogy tisztességes embert neveljek a fiatalokból. Változzon, erősödjön a jellemük, ellenálljanak a csábításoknak, leküzdjék az akadályokat. Ami tehetséggel párosulva lehet sikersztori. A mai gyerekek zömének nem fontos a sport, csak a számítógép és a játékprogramok. Ott lehet a hiba, hogy már a szüleik is sportmentesen nőttek fel, így csemetéiktől sem várják el a mozgást, az egészséges életmódot. Beszorulnak a lakásba, interneten ismerkednek, és ez kielégíti a közösségi igényeiket.– Közel vagyok a hatvanhoz, de azért igyekszem lépést tartani a világgal. Mert azt is vallom: nem szabad megragadni abban a korban, amelyikbe születtünk. Anitától például ezt tanultam. A munkához való hozzáállás, az alázat vitt bennünket előre. Igazán nagy eredményeket csakis kitartással érhetünk el. Tanítottuk egymást, tanultunk a másiktól.– Rákényszerültünk, hogy a szakmai munkához megteremtsük magunknak a feltételeket. A Felső Tisza-parti stadionból eljöttünk, mert uszoda épül a helyén. Nem akartunk az utolsó pillanatig várni. 2015-ben az SZVSE-létesítményben kaptunk területet – az Izabella híd lábánál –, és a tereprendezéstől a dobókörök kialakításáig a fiammal és néhány barátommal csináltunk mindent, a lakatos- és kőművesmunkát és a villanyszerelést is. Utóbbiból képesítésem van, Zentán dolgoztam is a szakmában.– A SZVSE-pályán lévő használaton kívüli kazánházat alakítottuk át, két öltözővel. Erre pályáztunk is, a költségekhez klubunk, a Békéscsabai AC, az Emberi Erőforrások Minisztériuma járult hozzá egy-egy harmaddal, a harmadik részt mi álltuk, Anita 1,5, én 2,5 millió forinttal. És dolgoztunk, Anita is festett és takarított, már olimpiai bronzérmesként. Tavaly novemberben lett kész a konditerem, de az Etelka sori súlyemelőteremben is rendszeresen edzünk.

– Mint mindig, ezúttal sem kaptunk semmit. Azért kényszerültünk eligazolni Csabára, mert annak idején még 800 ezer forintot is sokalltak egy évre. De hagyjuk! Ez a mai napig fájó seb. Egyébként a körülmények javulásával a dobócsoportunk létszáma 7-ről 30-ra nőtt, és a fiam is edzősködik.– Nehéz választani. A riói olimpián nyert bronz most a legkedvesebb. De Anita szerzett már súlylökésben érmet fedett pályás világ- és Európa-bajnokságon – utóbbin aranyat! –, és szabadtéri Európa-bajnokságon. Egyetlen medál hiányzik a kollekcióból, a szabadtéri világbajnokságé. Idén megnyerheti valamelyik színűt, és tudni kell: ezt a mesterötöst megcsinálni eddig nem sok atlétának sikerült.– Igen! Két unokám, a lányom, Tímea gyerekei, a 11 éves Zsombor és a 8 éves Csanád a csoportomban sportol. Tehetségesek, az idősebb csúcstartó súlylökésben és diszkoszvetésben. Rögtön tudtam, jó dobóatléták lesznek, hiszen Dobó Zsombornak és Dobó Csanádnak hívják őket. De tudják: a tréningen nem a nagypapájuk, hanem az edzőjük vagyok.