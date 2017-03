Bajuszversek és szavalás: Arany Jánosra emlékeztek a Dóm téren

Arany János alteregója, Monostori András idegenvezető.

Szép, tavaszias időben köszönthette Arany Jánost születésének 200. évfordulóján az a mintegy 30 fő, akik szombaton kilátogattak a Dóm térre a Monostori András Idegenvezetések (MAI) által, a költő Nemzeti Emlékcsarnokban elhelyezett portrészobrához szervezett megemlékezésre.- Az eddigiekhez képest most egy dologban eltérünk. Korábban megemlékeztünk Móra Ferencről és Kálmány Lajosról haláluk évfordulóján. Annyiban rendhagyó ez a mostani, hogy most nem a halál napjára, hanem a születésre tekintünk vissza, az életét ünnepeljük – nyitotta meg a múltidézést Monostori András, aki ezúttal is az esemény tematikájához igazodva, autentikus öltözékben, most éppen a költőt imitálva jelent meg.

„Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet"

Velkome pípöl from Englánd



Angol, francia és német nyelven perfektül beszélt. Arany jól írt, jól fordított angolul, de nem sok angol emberrel találkozott, így a kiejtéssel gondjai akadtak egy Lackfi János által feljegyzett városi legenda alapján. Amikor már titkárként működött az akadémián, jött hozzájuk egy angol delegáció, és megkérték, tartson egy köszöntő beszédet, de minden egyes szót, kifejezést úgy mondott, ahogyan olvassuk. Állítólag akkor a küldöttség egyik tagja megjegyezte, elképesztő, hogy ez a magyar nyelv mennyire hasonlít az angolhoz.

Interaktív felolvasás és „bajszozás"

További 10 érdekesség Arany János életéből



1. Az Arany családnak nemesi címe is volt, amelyet Mária Terézia uralkodása alatt elveszítettek. Arany János édesapja próbálta visszaszerezni, sikertelenül.

2. Kilenc testvére közül csak a legidősebb leánytestvérét ismerte.

3. Édesapja már négy évesen, hamuban tanította a betűvetésre. Mire az elemi iskolába került tudott írni és olvasni, sőt egész Biblia-passzusokat tudott mondani fejből.

4. A Debreceni Református Kollégiumnál töltött utolsó évében elhatározta, szobrásznak illetve festőművésznek áll, és mielőtt a végbizonyítványát megszerezhette volna, hirtelen eltávozott a gimnáziumból. Aranynak minden tálentuma ellenére nem volt gimnáziumi bizonyítványa, mégis segédtanítóként kezdhetett el dolgozni 1834-ben Kisújszálláson.

5. 1835 februárjában vándorszínésznek állt. Szerepelt pórlegényként, favágóként, szolgaként, de legtöbbször inkább a székeket kellett összepakolnia. Nagyszerű basszushangja volt, az énektudása miatt szerették alkalmazni, végül családi okok miatt felhagyott a színészettel.

6. Petőfivel való szoros barátságukat mi sem példázza jobban, hogy olyan megszólításokat használtak egymásra tréfaként, főleg Arany János, mint „Petőfim" „Sándorom", „kedvenc makrancos öcsém", „lelkem fattya", „my dear".

7. Aranyt is besorozták az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején nemzetőrként, csatában is részt vett. Bár közvetlenül nem harcolt, az Arad melletti ostromoknál katonai szolgálatot teljesített.

8. Egy mende-monda szerint a Bach-korszakban éjszakánként ruhástól aludt, mert félt attól, ha a megtorlás őt is eléri, és éjszaka jönnek érte, akkor legyen benne annyi méltóság, hogy ne egy szál pendelyben vigyék el. Mivel közvetlen politikai szerepvállalása nem volt az eseményekben, erre nem került sor.

9. A híres „kapcsos könyvbe" feljegyzett verseit senkinek nem mutatta meg, esetleg csak a fiának, Arany Lászlónak.

10. Egy készülő Petőfi-szobor miatt sokáig kint kellett állnia a hidegben, tüdőgyulladást kapott, és pár nappal később elhunyt. Tízezer fő gyűlt össze az akadémiánál a búcsúztatására.

Az előadók a költő életútját anekdotákkal, urbán legendákkal, Arany János-versekkel, kortárs költők verseivel és archív szövegtöredékekkel hozták közelebb a publikumhoz. De vajon melyek lehetnek a főbb, közvetlen kapcsolódási pontok Arany János és Szeged között? – tette fel a kérdést Monostori András.Megtudtok, a poéta és a város négy ponton, a megemlékezés helyszínül választott Stróbl Alajos által készített portrészobron, a róla elnevezett általános iskolán, a Tengeri Hántás című versen, valamint a költőről elnevezett utcán keresztül kötődnek egymáshoz.Amikor az árvíz elöntötte Szegedet, a Kisfaludy Társaság kitalálta, készít a kor leghíresebb íróinak és költőinek munkáiból egy antológiát, egy bizonyos Árvízkönyvet. Tették mindezt abból a célból, hogy ennek bevételét Szeged város fejlesztésére, újjáépítésére fordítsák. A kötet szerkesztője, Szász Károly összegyűjtötte a szerzők kéziratos műveit, és a Somogyi-könyvtárnak adományozta őket. De a legtöbb szerző csak aláírással hitelesítette szerzőiségét, nem a saját kéziratuk volt. Egyedül Arany János adta be saját kéziratos versét, amely azóta is megtalálható a Somogyi-könyvtárban.Egyik utolsó Szegedhez köthető tevékenységeként köszönőlevelet írt a Szegedi Városi Tanácsnak, ugyanis 1880-ban a tanács úgy döntött, az egyik új utcát Arany Jánosról nevezik el a Belvárosban. Arany ezt kifejezetten imponálónak tartotta, és egy nagyon szép levelet írt Szeged városának, amelyben kifejezte jókívánságait.Arany Ez az élet… versével zárták a félórás előadást, majd a koszorú elhelyezése után hangos tapssal tisztelegtek a jelenlévők Arany János előtt. Monostori András felkérte a publikumot, adják elő kedvenc Arany-verseiket. Többen is kiálltak, elszavalták kedvenc költeményüket, miközben Arany János legfőbb külső attribútuma alapján, kartonlapokból kiszabott bajszokra írták a látogatók kedvenc idézeteiket, amelyeket elhelyezhettek a szobor talapzatán.