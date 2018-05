Baka és Liszt, Verdi, Bizet - egy színpadon

A zenés esten Baka István is megszólal egy interjúrészlet révén.

,,...Csak meg ne lásd, hogy a rapszódiák / aranysújtása megfakult molyette / díszmagyarodon, én szegény hazám. / Bemuzsikáltalak az Európa / Grand Hotelbe, s nem vettem észre, hogy / neked a konyhán terítettek..." - mondja Liszt Ferenc Baka István 1985-ös versében. Többek között ezt a költeményt is elmondja Rubold Ödön május 15-én, kedden a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol 19 órától zenés esttel emlékeznek a hetven éve született, negyvenhét évesen elhunyt költőre. A Baka István Alapítvány és a Szegedi Szimfonikus Zenekar közös estjének a Szegedért Alapítvány, a város önkormányzata és a Szeged Város Közösségéért Közalapítvány a támogatója.Baka István szekszárdi volt, Hódmezővásárhelyre vonult be sorkatonának, a szegedi egyetemen diplomázott, és itt alapított családot, itt élt. A Kincskereső gyermekirodalmi folyóirat szerkesztőjeként, elsőrangú műfordítóként és a legjobb költők között tartja számon a magyar irodalomtörténet. Rímes, ritmusos verseket írt, amikor ez nem volt divat, és szobájában szinte mindig szólt a lemezjátszó. Jó néhány verse született valamely zenemű hatására. Ez adta az ötletet ahhoz, hogy a versek a muzsikával együtt szólaljanak meg, a ,,nagyszínpadon".Az összeállítás rendezője Kaj Ádám, a Szegedi Szimfonikus Zenekar Gyüdi Sándor vezényletével muzsikál. Föllép Laczák Boglárka, Altorjay Tamás és Turpinszky Gippert Béla operaénekes. Vajda Marcell játszik zongorán. Ő a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különleges tehetségek osztályának hallgatója. Elhangzik Liszt Ferenc több műve, Purcell Dido és Aeneas című operájából Dido búcsúja, Bizet Carmenjéből a Virág-ária, Fülöp király áriája Verdi Don Carlosából. Hallhatja a közönség Pócs Katalin kortárs zeneszerző gordonkadarabját is, amelyet Baka István In modo d'una marcia című versére írt nemrég. A költő is megszólal, egy interjúrészlet révén.