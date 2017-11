Bakelitek körül forgott a világ - 200 forintért kelt el Farkas Bertalan űrbéli bejelentkezése

– Átmentem a teljes hanghordozó-evolúción. Gyerekként lemezeket hallgattunk, aztán jöttek a kazetták, utána a CD-k, és most újra itt vagyok – mutatott körbe szombaton az alsóvárosi művelődési ház nagytermében Nagy Ambrus.A dugig telt teremben a négysornyi asztalon 25-30 eladó kínálta a régi és újabb bakeliteket, számtalan zenei műfajból. Némelyik ládához oda sem lehetett férni, annyi gyűjtő mazsolázott egyszerre a felhozatalból.Ambrus a klasszikusokat és a progresszív rockot gyűjti bakeliten, mert ennek szerinte más a minősége, a hangzása. Úgy öt éve kezdte, nagyjából 60 lemeze van otthon, és minden szegedi lemezbörzére eljön, hátha talál valami kincset, ami a listáján szerepel.Ezúttal egy Mike Oldfield-lemez megvásárlásától lett nagyon boldog – pláne, hogy viszonylag olcsón, 2500 forintért jutott hozzá. Amúgy ez egy drága hobbi – tette hozzá. Ha listás darabról van szó, akkor viszont 7-8 ezer forintot is kiad érte: nem számít, milyen nyomás, a lényeg, hogy ne legyen összekarcolva.– Egy bakelitnél megvan a zenehallgatás rituáléja. Kitöltesz egy sört, letörlöd a lemezt, aztán fölteszed, és a zenére figyelsz. Persze nem baj, ha van egy jó hangcuccod is – magyarázta.Hogy mennyire költséges hobbi, ahhoz elég volt körülnézni: 4-5 ezer forinttól kezdődtek a jobb állapotú, érdekesebb lemezek árai, de láttuk olyat is, amit 17 ezer forintért kínáltak. Egy David Bowie 7-8 ezer, egy AC/DC 5 ezer volt, de egy Soltész Rezsőhöz már egy ezresért is hozzá lehetett jutni. A leharcoltabb darabokért 500 forintot kértek.– Legtöbben rockot keresnek, meg magyar alternatív zenéket. Sajnos nem nyomtak annyit ezekből annak idején, amennyit most el tudnék adni – árulta el Arató Mátyás, aki Szentesről hozott magával több száz lemezt. Azt mondta, míg a CD-ket 1000-1500 forintért se nagyon lehet eladni, a bakelit ára folyamatosan emelkedik.Bár az érdeklődők miatt el sem mozdulhatott pultjától, mégis sikerült vásárolnia egy ritkaságot: egy Farkas Bertalan-kislemezzel a kezében bukkant föl egy ismerőse – ő pedig azonnal lecsapott ez egyetlen magyar asztronauta űrbéli bejelentkezésére, 200 forintért.– Vannak otthon lemezeink, de már nem gyűjtjük. Manapság inkább digitális formátumban vagy CD-n hallgatunk zenét. Sokkal macerásabb a bakeliteket kezelni. Persze nem dobjuk ki őket, mert ragaszkodunk hozzájuk: ezek emlékek a fiatalkorunkból.– Az a nagyjából 50 darab, ami van, a garázsban egy dobozban áll, és leginkább csak a helyet foglalja. Igaz, hogy már lejátszani sem tudnám min. Mostanában inkább rádiót hallgatunk, meg tévét nézünk, de azért sosem engedném kidobni a bakeliteket.– A szüleim sajnos egy lomtalanításnál kitették az összes régi lemezünket. A legnagyobb problémája az, hogy sok helyet foglal, és egyelőre lejátszani sem tudnám. Most mp3-akat hallgatok az autóban. Érdemes lenne lemezeket gyűjteni, de most másra kell a pénz.– Szerintem a bakelitek sokkal jobban szólnak, mint a CD-k, nem olyan szétdarabolt és steril a hangzásuk. Szívesen gyűjtenék lemezeket, de egyetemistaként nem igazán van pénzem erre. Szerintem ez egy költséges hobbi, ráadásul lemezjátszóm sincs.