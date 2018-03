Bakondi György: A migrációs nyomás tovább fokozódik - Új típusú terrorizmus Európában

Szeged Fidesz székház Bakondi György tű. altábornagy Képen: B. Nagy László és Bartók Csaba Fotó:Török János

– A prognózisok azt mutatják, hogy a migrációs nyomás tovább fokozódik, ezért kell megtennie mindent minden jó érzésű és józanul gondolkodó politikusnak a határok védelméért, hiszen anélkül a szuverenitás és a belső biztonság nem képzelhető el – mondta lapunknak a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója szerdán Szegeden. Bakondi György emlékeztetett, hogy egy NATO-jelentés szerint Afrikából 2020-ig 20 millió bevándorló indulhat meg Európa felé. Ha ez a tömeg ellenőrizetlenül érkezik, és ráadásul még valakik segítik is őket, az nagyon komoly belbiztonsági kockázatot jelent, ahogyan ez már több nyugat-európai országban is látszódik – tette hozzá a főtanácsadó.A határőrizet fontosságára hívja fel a figyelmet annak a nőnek és férfinak az esete, akiket a hónap elején vettek őrizetbe a röszkei tranzitzónában terrorizmus finanszírozása miatt – mondta Bakondi György.– Ők menedékkérelmet nyújtottak be, és a jó nemzetközi együttműködésnek köszönhetően tudták elfogni őket a magyar hatóságok. Ha nincs a tranzitzóna, akkor a két külföldi 24 órán belül távozott volna az országból – mondta a főtanácsadó.Bakondi György szerint nemhogy nem lehet kizárni, hanem egyenesen biztosra vehető, hogy hasonló szándékú és hasonló múltú emberek érkeznek még a magyar határhoz.A főtanácsadó emlékeztetett, hogy Európában az elmúlt három évben 360 ember halt meg terrortámadás miatt, több ezren pedig megsebesültek.– Ráadásul ezek az új típusú terrorcselekmények mások, mint például a repülőgép-eltérítések. Akkor azokkal a terroristákkal lehetett tárgyalni. Voltak követeléseik, amiket vagy teljesítettek, vagy nem, de a nagyobb részük nem akart meghalni. Most azonban más a helyzet. A terroristák nem követelőznek, nem akarnak életben maradni sem. Csak gyilkolni akarnak, és félelmet kelteni a lakosságban. Ez pedig óriási feladatot ad a hatóságoknak, aminek a végrehajtásához a megfelelő határellenőrzés és határvédelem nyújthat segítséget.