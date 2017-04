Bakson jótékonykodik az algyői civil egyesület

A faluházban az első alkalommal ételadományt osztottak a legidősebb kétszáz lakosnak. Függetlenül attól, hogy egy háztartásban többen is élnek, mindenki kapott az ételből. Az egyesületnek az Élelmiszerbankkal is van kapcsolata, így lesz lehetőségük az óvodában és az iskolában is különböző ételadományokat adni.



A Lehet Könnyebben Egyesület egészségmegőrző tevékenységgel és karitatív munkával – ruha- és élelmiszerosztással – foglalkozik Algyőn. Tavaly a civil szervezet elnökét, Landler Ibolyát a Délmagyarország szerkesztősége Az év embere 2016 díjjal jutalmazta.