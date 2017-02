Bakson már az önkormányzat főz

Készül a rántott hal. Zöldséges-majonézes tésztasalátával kínálták. Fotó: Kuklis István

– A főzelék a kedvencem – jelentette ki az elsős Alex ebéd közben. A baksi iskolások ottjártunkkor éppen rántott halat és zöldséges-majonézes tésztasalátát ettek a paradicsomleves után, ezekből sem maradt túl sok a tányérokon. Az intézménynek saját konyhája van, helyben készül minden, így a frissensültek is házias, vastag bundában kerülnek a tányérokra. Január óta az önkormányzat vette át az üzemeltetést.– Visszavásároltuk a kiszervezett szolgáltatótól, de nem azért, mert nem végezte jól a munkáját – hangsúlyozta Búza Zsolt polgármester. – Tavaly és előtte is voltak pályázatok önkormányzati konyháknak, miközben a vállalkozók nem kaptak ilyen lehetőséget. Mivel idén is több milliárd forintot szán a kormány a közüzemi konyhák fejlesztésére, a váltással ezt ki tudjuk használni, és eszközcserét, modernizálást tudunk végrehajtani.

A polgármester elmondta, nem a pályázati lehetőség volt az egyetlen ok, amiért az önkormányzat felvállalta a konyha üzemeltetésének feladatát. – Benne vagyunk a közfoglalkoztatási mintaprogramban, több mint két hektáron termesztünk konyhakerti növényeket. Ezt innentől kezdve a közétkeztetésben is fel lehet majd használni. Az élelmezésvezetővel már egyeztettünk is arról, miből milyen mennyiségre van szükség. A költségvetést már így állítottuk össze, és vásárolunk hűtőszekrényeket is, hogy tudjuk fagyasztani a terményeket. Mindemellett sertéstartással is szeretnénk foglalkozni, takarmányozásukat pedig az önkormányzati földeken termesztett többhektárnyi búza- és kukoricaültetvény hozamából oldanánk meg.Az önkormányzati konyhán közel 250 főt étkeztetnek – a jövőben ezeknek a rászorulóknak és gyerekeknek olyan étel kerülhet a tányérjára, amelynek pontosan ismerik a minőségét: a növényeket nem kezelik feleslegesen vegyszerrel, és a hússertést is gabonával hizlalják. Az önkormányzat is profitál azonban a váltásból: mivel nőtt a normatív támogatás mértéke, bíznak benne, hogy a szociális étkeztetéshez mostanra nem lesz szükség önerőre.