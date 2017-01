Bakson még mindig az újabb felzárkóztató programra várnak

Már egy éve lezárult a faluban a romákat felzárkóztató nagyprojekt, ennek során 150 millió forintot költött el a falu a központtól egy karnyújtásnyira lévő szegregátumban élők életminőségének javítására.



Ősszel lapunkban már írtunk arról, hogy sokan, akik részt vehettek a programban, annak lezárása után ingyen folytatták a munkájukat, magyarán munkanélküliek lettek. A kormány többször ígéretet tett ezeknek a programoknak a folytatására, végre ki is írták a pályázatokat, ám novemberben a kiírások módosítására hivatkozva felfüggesztették a pályázatot, amely azóta sem frissült.



Baks azóta a Kisteleki járás többi önkormányzatával együtt nyújtott be pályázatokat, így például bölcsődeépítésre, illetve a korai fejlesztéssel foglalkozó Biztos Kezdet Gyermekház programra jelentkeztek. Ezek elbírálása most folyik. A legnagyobb támogatást mégis a nagyprojekt folytatása jelentene a falunak. A Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programok ezúttal csak árukapcsolással pályázhatók majd: a lakhatási beavatkozások csak humán fejlesztésekhez kapcsolódva érhetők el, a két projektre csak együtt lehet majd pályázni.