Bál a Kamarában: Palotás Sándoré a megye gazdaságáért díj

Bállal egybekötött szerb üzleti estet tartottak szombaton a kereskedelmi és iparkamarában. A hagyományoknak megfelelően a kamara farsangi rendezvényén adtá át a Csongrád Megye Gazdaságáért Díjat, amelyet idén Palotás Sándor, a Déli-Farm Kft. ügyvezetője kapta. A Hermészt formázó kisplasztikát Nemesi Pál, a kamara elnö adta át. Az eseményen részt vett Rade Drobac, Szerbia budapesti, valamint Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete is. Az utóbbi öszöntőjében új határátkelő megnyitásáról is beszélt, többek özött a übekháza–Rábé özött tervezettről is. A szerb kultúrából, folklórból a deszki Bánát Néptáncegyüttes nyújtott míves ízelítőt.