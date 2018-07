Balatoni áron adják a lángost Csongrád megyében

Erdei Dorottya és öccse, Domokos egy sajtos-tejfölös lángoson osztozik a Szikin, ahol 600 forintot kérnek az olajban sült finomságért. Fotó: Török János

Kevés a vendég – árat emeltek

Az áremelés ellenére töretlen népszerűségnek örvend az Aquapolis lángossütőjénél a sajtos-tejfölös, amely közel 700 forint. Fotó: Török János

Ha reggel esik, nem is dagasztanak

Sorban állnak Vasné Hegyi Mária lángossütője előtt a siófoki Ezüstparton. Fotó: Vas Réka

350 alatt vidéken sem adják a lángost

Török vagy római?



A lángos a magyar konyha hagyományos, lágy, kelt tésztából készülő, sült lepénye. Az élesztőt kevés cukorral és langyos tejjel felfuttatják, majd hozzágyúrják a lisztet, sót, langyos vizet és egy kevés olajat. Egyes feltételezések szerint a török hódoltság idején került a magyar konyhákba, mások szerint ókori római az eredete. Otthon is készíthető, de főként piacokon, strandokon, szabadtéri rendezvényeken és gyorsbüfékben árulják. Önmagában vagy többféle ízesítéssel kínálják, legjellemzőbb a fokhagymás, a sajtos, a tejfölös, a sajtos-tejfölös, a kolbászos és a juhtúrós kivitel.

Kegyetlenül magasak a balatoni árak címmel közölt cikket több országos híroldal még a szezon elején. Az egyik bulvárlap tapasztalatai szerint egy négytagú család simán otthagyhat 10 ezer forintot ebédre úgy, hogy csak egyszerű strandbüfében vásárolnak. Lángossal lehet még spórolni: sima, feltét nélkülit 400 forintért kapunk, de az örök favorit sajtos-tejfölös 600– 700 forintba kerül.Körülnéztünk négy Csongrád megyei város öt strandján, fürdőjében, de meglepő módon azokban is a balatonihoz hasonló árakkal találkoztunk.A Napfényfürdő Aquapolisban, Sziksósfürdőn és a sándorfalvi Nádastó Szabadidőparkban is azzal indokolták az áremelést, hogy a rossz idő miatt eddig elmaradtak a vendégek. – Nem volt még igazi nyár, muszáj volt emelni – mondta Erősné Koncz Alexandra, az Aquapolis egyik lángossütője, miközben két sajtos-tejfölös lángost készített az első vásárlóknak. Itt a sima 450, a legnépszerűbb sajtos-tejfölös 690, egy félliteres szénsavas üdítő pedig 450 forint. Ha egy négytagú családból mindenki megeszik egy-egy sajtos- tejfölöst, és iszik hozzá egy kólát, akkor borravalóval együtt egy ötezrest hagy a családfő a kasszánál.A sándorfalvi Vasné Hegyi Mária a jól ismert Mars téri lángossütője mellett nyáron a siófoki Ezüstparton is süti a lángost, így kiváló rálátása van az árképzésre. – Nagyon rossz a helyzet az időjárás miatt. Ennek ellenére én nem emeltem árat, most is 400-ért adom a sima, 700-ért a sajtos-tejfölöst a Balatonon. Muszáj szolidan csinálni: hét éve visszatérő árusok vagyunk, sok a törzsvendégünk, akik számítanak ránk, és mi is rájuk. A többiek 50–100 forinttal drágábban adják, de amikor mi megyünk, hozzájuk senki nem megy – magyarázta a közel 30 éve lángos-, palacsinta- és fánksütéssel foglalkozó asszony. – Az egyik év viszi, a másik hozza a hasznot. Tavaly jó évet zártunk, idén örülök, ha nullára kijövünk, de ezért nem emelek árat – tette hozzá.Emelt az árakon a Szegedi Fürdők Kft.-hez tartozó Sziksósfürdő Strand és Kemping lángossütője is. – Ha reggel esik, ki se jönnek az emberek, nem is dagasztunk aznap – mondta Fehér Lóránt, aki a simát 350, a sajtos-tejfölöst 600 forintért adja a Szikin. A fél liter üdítő 350 forint. A Skóciában élő, de most Budapestről a szegedi nagymamához érkezett Erdei Dorottya és öccse, Erdei Domokos lelkesen haraptak bele egy lángosba. Bár megosztották, de Domokos azt mondta, ebből egy egészet is meg tudna enni egyedül.A sándorfalvi Nádastó Szabadidőparkban a baksi Tóth Panna pizzás, sajtos, pirított hagymás lángost evett péntek délben, amiért 740 forintot fizettek. Itt 400 a sima, 650 a sajtos-tejfölös, azaz majdnem ugyanannyi, mint amennyiért a szegedi lángossütő az Ezüstparton árulja.– A strandon minden drágább, ezt tudomásul kell venni. Itt másfél hónap a szezon, ezért nagyon bízom benne, hogy hamarosan igazi kánikula, strandidő lesz – mondta Vas Éva, a sándorfalvi Nádastó Szabadidőközpont strandvezetője. Arról, hogy milyen gyenge a szezon, pontos statisztikával alátámasztva számolt be: míg tavaly az egész szezonban közel 50 ezren fordultak meg Nádastón, idén eddig mindössze 6000 vendég érkezett.A makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is balatoniak az árak: a sima 400, a sajtos-tejfölös 700, fél liter kóla 400 forint. A szentesi strandon egy helyen, Váncsa Károlynál lehet lángost vásárolni. 14-féle ízesítés közül választhatnak a strandolók. Az ár is széles skálán mozog, 350 és 800 forint között. – A legolcsóbb a sima sós-fokhagymás, a legdrágább pedig a töltött. A legnépszerűbb a sajtos-tejfölös. Az ízeket tudjuk kombinálni füstölt sajttal, pizzás krémmel. A töltött lángosba belesütjük a pizzakrémet, sonkát, sajtot, tejfölt, és sütés közben finoman összeérnek az ízek – mesélte a részleteket Váncsa Károly, aki családi recept alapján süti a lángost.