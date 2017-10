Balatonra cserélik Zákányszéket Ráczék: elköltözik a madárkert

Neonhal a háziállat



Ráczék ötéves kisfia, Sándor a család egy állatkereskedéssel foglalkozó ismerősnél látott először díszhalakat, és egyből beléjük szeretett. – Amikor megkapta az első neonhalait, büszkén mutatta nekünk, hogy végre neki is van háziállata, miközben itt van a kertben legalább ötszáz másik – mesélte Tímea.

– Már egy ideje készültünk elhagyni Zákányszéket, csak eddig nem sikerült. A tavalyi évünk nem volt sikeres. Kezdődött azzal, hogy a madárinfluenza miatt nem fogadhattunk látogatókat, majd egy betörő 560 ezer forint értékben vitt el tőlünk fácánt és fácánnövendéket. Több látogatót kell fogadnunk ahhoz, hogy megéljünk – mondta Ráczné Csóti Tímea, a zákányszéki díszmadár és kisállatpark vezetője.A 2008-ban nyílt magángyűjteményben 70-féle madárfaj és -fajta tekinthető meg különböző rágcsálók – nutria, tengerimalac, törpesün és mókus – mellett. Ausztrália, Óceánia, Afrika, Ázsia, Európa legdíszesebb tollasain kívül kakasok, színpompás fácánok is büszkén mutogatják tollazatukat (2008. március 3.: Látogatható a zákányszéki magán madárkert).Ráczék választása a Balatonhoz közeli Kerekire esett, amelynek nagyobb a turisztikai vonzereje, mint Zákányszéknek. – A várhatóan nagyobb forgalom mellett ott 3500 négyzetméter jut majd a madaraknak. Az életünket tettük bele ebbe a parkba, nulla forint támogatás és bármilyen hitel nélkül. Tavasszal már ott várjuk a látogatókat – magyarázta Tímea, miközben hangosan rikácsoltak a papagájok és kukorékoltak a kakasok. Az állatok nem házi kedvencek, de Ropi, a kínai papagáj egy kis noszogatásra azt mondogatja: adjál puszit.Tímea férje, Sándor most is oda-vissza ingázik a két település között. Bár mindenki arról panaszkodik, hogy nincs munka, nem találtak sem a környéken, sem Kerekiben egy embert, aki a madárkert felépítésében segített volna. – Mindent magunk csinálunk. Szorít minket az idő, mert télen nem lehet szállítani a madarakat. Felszámolunk itt mindent – tette hozzá Tímea.