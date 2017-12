Balázs a távcsőnek örült legjobban: 30 családot ajándékoz meg a mórahalmi nőegylet

– Anya, szerinted mi van benne? – kérdezte édesanyját a kilencéves Erdei Balázs, amikor átvették a két hatalmas zacskónyi ajándékot Varga Józsefnétől. A mórahalmi őstermelő egyike a 14 tagot számláló Bonitas Nőegyletnek.A mórahalmi karitatív civil szervezet tizenhárom éve alakult. Tiszteletbeli elnökük, Szűcsné Fehér Éva háziorvos elmondta, fő céljuk a külterületen, tanyán élő, szociálisan rászoruló gyerekek segítése. – Sokszínű a csapat, de a szeretet közös, az köt össze bennünket. Van köztünk lakberendező, őstermelő és pedagógus is – sorolta az elnök. Az egyesületet az önkormányzat is támogatja, tőlük kapják az irodájukat. Igazgyöngy díj néven különleges elismerést is létrehoztak, amit minden évben egy ballagó általános iskolás lány vehet át, akit közösségi tevékenysége alapján az osztálya jelölhet. A díjjal 50 ezer forint érétkű tárgyjutalom is jár.Az adventi időszakban is aktív a mórahalmi nőegylet. Idén harminc család kap tőlük karácsonyi ajándékot: jó minőségű ruhát, játékokat, könyveket és édességet a johannita segélyszervezet közreműködésével. Az ajándékokat szombaton egy ünnepségen adják majd át a családoknak, amelyen a nőegylet tagjai által készített süteménnyel vendégelik meg a gyerekeket, majd egy filmet is levetítenek nekik.Kedden az őstermelő Varga Józsefnét kísértük el az egyik tanyára, ahol három gyermekvárta izgatottan az ajándékok érkezését. A különleges alkalomra, egy rövid időre hazaengedték az iskolából a kilencéves Balázst és húgát, az ötéves Noémit pedig az óvodából. A gyerekek izgatottan bontogatták a hatalmas csomagot, a játékok jobban érdekelték őket, mint a ruhák, de a kezdeti izgalom után legkisebb testvérükre, a három hónapos Krisztikére próbálták a babaruhákat.– Lufi, legó, színező, iránytű, ceruzák, katona, kirakó – sorolták az ajándékokat. Balázs a távcsőnek örült legjobban, azt mondta, pont ilyet kért karácsonyra. A legkisebb testvérnek a nagy maci tetszett legjobban. – Ahogy megjönnek az iskolából, óvodából, azonnal játszani kezdenek. Ha nem a labdát, akkor a plüssállatokat dobálják egymásnak – tette hozzá édesanyjuk, Dérfi Krisztina.