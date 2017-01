Baleset a vármúzeumban: szemtanú jelentkezett szerkesztőségünknél

Még mindig vizsgálja a rendőrség annak a vármúzeumban történt balesetnek a körülményeit, amelyben egy 27 éves szegedi nő veszítette életét. A vármúzeumban a Grand Café rendezett zárt körű szilveszteri bulit, amelyre egy társasággal érkezett a fiatal nő. Az épület emeleti részére lépcsőn lehet felmenni. Ezen a szinten található a női mosdó, valamint az egybefüggő, több méter hosszú és 105-110 centiméter magas korlát. Lapunk információi szerint a fiatal nő ezen a korláton esett át a buli végén, hajnali fél hatkor, és zuhant több mint három métert a földszinti kőpadlózatra (2016. január 4.: Tragikus baleset szilveszter éjjelén Szegeden). Azonnal mentőt hívtak hozzá, de olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy az orvosok már nem tudták megmenteni az életét, január 3-án elhunyt a kórházban.Időközben jelentkezett egy szemtanú szerkesztőségünknél, aki azt állította, a fiatal nő nem a korláton át esett le az emeletről, hanem a lépcsőn botlott meg, és onnan esett le. Azért nem lehetséges, hogy a korláton át esett le, mert ott, a szemtanú állítása szerint, egy másik emberrel álltak, amikor hallották a puffanást. Ezt a rendőröknek is elmondták. A szemtanú szerint a baleset vérnyomaiból lehetett volna rekonstruálni az esetet, de azt feltörölték még a rendőrök kiérkezése előtt. Megkérdeztük a rendőrséget az ügyben, de mint korábban, most is azt válaszolták, a vizsgálat lezárultáig nem adnak bővebb tájékoztatást.