Baleset az M5-ös autópályán

A Normával indul a Met-évad a Belvárosi moziban - Anna Netrebko már nem szerepel a közvetítéssorozatban

Bár Anna Netrebko sokaknak hiányozni fog, a világ legjobb énekeseit hallhatjuk idén is a Metropolitan Opera Bellini Normájával induló Live in HD sorozatában. A 2017/18-as évadban 10 előadást közvetítenek New Yorkból a Belvárosi moziban.