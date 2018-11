Balesetben hal meg a legtöbb gyerek - Ingyenes tanfolyamot tartottak szülőknek arról, hogyan előzhetik meg a tragédiákat

Az a tapasztalatom, hogy a szülők többségének fogalma sincs erről. Döbbenetes dolgokat látunk nap mint nap a klinikán

A tanfolyamra hamar betelt minden hely, a szülők szeretnék tudni, mire figyeljenek, hogy elkerüljék az otthoni baleseteket. Fotó: Frank Yvette

– mondta Vizi András gyermeksebész, gyermektraumatológus, aki nemcsak szakemberként, hanem kétgyermekes édesapaként is fontosnak tartja, hogy beszéljen erről a témáról. – Tíz éve tartok előadásokat, és azt tapasztaltam eddig, hogy annak ellenére, hogy alapvető fogalmakkal sincsenek sokan tisztában, mégis nagyon kevés szülőt érdekel ez a téma. Éppen ezért óriási öröm, hogy a mostani tanfolyam iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy már a következőt is meg kellett hirdetni.A teremben sok kismama mellett gyakorló szülőket, sőt nagyszülőket is láttunk. Gyuris Noémi és Andróczki Zoltán például Kelebiáról jött Szegedre a tanfolyam miatt. – Három gyerekünk van, szerencsére nem történt még egyikükkel sem komoly baleset, de azt gondoltuk, jobb, ha felkészülünk ilyen lehetőségre is – magyarázták, miért utaztak ennyit. Horváthné Boldogh Zsuzsanna jövő hétre várja első gyermekét, ismerőse javaslatára jött el az előadásra. – Bár tanultam korábban elsősegélyt, de azt gondoltam, nem árt feleleveníteni a tudásomat – mondta.Előadása elején Vizi András kiemelte, a balesetek 40–80 százaléka otthon történik.

De beszélt a rögzítetlen bútorok veszélyeiről is: volt olyan kis páciense, akinek már nem tudták megmenteni az életét, miután a megbillenő polcról a tévé a fejére esett.

– fogalmazott.Ezért elsőként bemutatta, milyen óvintézkedéseket célszerű megtenni otthonukban azoknak, akik kisgyermeket nevelnek.Mint elhangzott, ezek közül a legtipikusabb a mosókapszula, amelyet cukorkának néznek a kicsik.Az előadás második felében a szabadidős tevékenységek veszélyeiről esett szó: a sportoláshoz szükséges megfelelő védőfelszerelésekről és az utazás biztonságáról. Végül pedig az alapvető elsősegély-ismeretekről beszélt a szakember, hiszen mint mondta, sok esetben a szülők azzal sincsenek tisztában, hogy egy sebet mivel lehet fertőtleníteni.A sok személyes példával és humoros fotóval színesített előadás után a szervezők bejelentették, az elméleti tréninget hamarosan gyakorlati oktatás is követi majd. Előbb azonban még megismétlik a tanfolyamot, hiszen az meghirdetése után szinte azonnal betelt, és több mint kétcsoportnyi jelentkező van még a programra.