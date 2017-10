Balesetveszély a nagyáruház lépcsőin - Egyelőre nem tudni, mikor javítják ki

Csak óvatosan! – elég egy rossz lépés a lepusztult lépcsőkön, hogy valaki összetörje magát.

Fotó: Schmidt Andrea

– Borzasztó állapotban van. Föltétlenül meg kellene javítani még tél előtt, amikor nemcsak fölbukik benne az ember, de el is csúszik rajta – mondta egy idősebb nő csütörtök délben, miközben óvatosan lépkedett le a nagyáruház passzázssoráról az Aradi vértanúk tere felé vezető lépcsősoron.Csörög rovatunkban is jelezték olvasóink, hogy az összetöredezett műmárvány lépcsősor nemcsak ocsmány, de balesetveszélyes is, hiába toldozgatták-foldozgatták néhány éve. Több helyen éppen a nehezen mozgók biztonságát szolgáló korlát mellett van leginkább összetörve a burkolat. A forgalmas belvárosi helyszínen lévő lépcsősort naponta több ezren használják. – Ez így néz ki évek óta. Nagyon kell figyelni, nehogy elessünk – jegyezte meg Vigh János.

Akkor javítják ki, ha minden tulajdonos fizet



Megkérdeztük az IKV Zrt.-t is, hogy szerintük kinek a feladata felújítani a lépcsősort, ez miért nem történt meg az utóbbi időben, illetve mikor várható ennek elvégzése. Válaszukban azt írták, a társasházhoz – amelynek 60 százaléka önkormányzati, 40 százaléka magántulajdon – tartozik a lépcsősor. A tulajdonosok tavaly március közepén átfogó esztétikai és műszaki felújítást kezdeményeztek. Ennek részeként többek között kifestették a házat, elektromos kaput szereltek fel a társasház telekhatárára, rendbe hozták a parkolószintet. A lépcső felújítására már kiírták a közbeszerzést, ahhoz azonban, hogy a munka el is készüljön, a magántulajdonosoknak a rájuk eső hányadot meg kell fizetniük – utána az IKV is kifizeti a saját hányadát.

A nagyáruház alsó részén üzleteket kiadó Coop Szeged Zrt. szerint a lépcső nem hozzájuk tartozik. A felső üzletek tulajdonosa, a Komplett Kereskedelmi Zrt. szerint az ő kezelésükbe csak a főbejárathoz és a Tisza Lajos körúthoz vezető lépcsősor tartozik, az Aradi vértanúk tere felé vezető a társasházé.Megkerestük Szondi Ildikót, a körzet önkormányzati képviselőjét is, aki szerint részben a társasház, részben az üzlettulajdonosok feladata lenne a lépcsősor helyreállítása. Mivel azonban a társasház lakásainak többsége önkormányzati tulajdon, azt ígérte, újra felhívja a házat kezelő IKV Zrt. figyelmét a balesetveszélyes lépcsőkre. – A lakók elszenvedői a helyzetnek, nem sokat tehetnek az ügyben – tette hozzá.– Rengeteg idős, beteg ember lakik a házban, és évek óta kerülgetjük ezt a lépcsőt, ami a bejáratunk előtt van. De nem csak a lépcsőt kellene kijavítani: végig olyan követ kellene letenni a passzázson, amely télen nem csúszik, mint a jégpálya – mondta a Jókai utcai 7.-ben lakó Wágner Ádám.