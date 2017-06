Balesetveszély: leszakadt a Vadkerti téri hatalmas fűz egyik legvastagabb ága

A Vadkerti téren lakó olvasónktól kaptuk a jelzést, hogy balesetveszélyes helyzet alakult ki a szegedi téren. A tanpályának kialakított térrész - nem tudjuk, hivatalosan tanpályának számít-e, de járnak oda gyakorolni autósok, és játszani gyerekek - közepén egy hatalmas szomorúfűz áll, ennek hasadt le a viharos napok valamelyikén az egyik legvastagabb ága.Olvasónk tegnap két asszonyt látott a majdnem teljesen letört, földre hajló ág alatt ücsörögni: ezt nem csak ő találja nyilván balesetveszélyesnek. Sokan fordulnak meg a téren a gólyafészek miatt is, az oda járó gyerekeket is érdekli a látvány, jó lenne minél hamarabb eltávolítani a faágat.Portálunk is többször foglalkozott vele, hogy az utóbbi napokban rengeteg bejelentés érkezett a katasztrófavédőkhöz viharkárok miatt . Múlt héten egy kerekesszékes asszonyra dőlt rá egy fa a kitépett villanyvezetékekkel együtt a Zöldfás tanyabüfénél , és egy szegedi kéménybe is villám csapott Kimentünk, megnéztük, körbefotóztuk a sérült fát: nehéz lenne azt mondani, hogy nem veszélyes. Nézzék meg Önök is a galériában!