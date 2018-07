Balesetveszélyessé vált a Retek utcai focipálya

Ősszel felújítások kezdődnek a téren, de a balesetveszélyes helyzetet addig is meg kell szüntetni.

Fotó: Kuklis István

​Fotó: Kuklis István

Lóg a drótkerítés a Retek utcai panelsor mögötti dühöngőn – hívta fel a figyelmünket olvasónk. Mint mondta, balesetveszélyessé vált mostanra az egykor szebb napokat látott beton focipálya, mely egyébként egy oktatási intézmény, a Táltos iskola szomszédságában áll. Mi is megnéztük a területet: valóban elkeserítő az állapota. Hatalmas lyukak tátonganak az összevissza álló kerítésen, a rozsdás drótdarabok sok helyen ki is lógnak. Egy biztos: nem egy nap alatt amortizálódott így le a pálya.– Szerintem vannak erős fiatalemberek, akik nem bírnak az energiájukkal, és felmásznak a négy méter magas drótkerítésre, belekapaszkodnak és leszaggatják – mondta Nigrédi Jánosné, aki öt és fél éves unokájával, Ákossal a másik játszótérről jött át tegnap ide, mert ott már nagyon sütött a nap. – Viszonylag sok játszóteret felújítottak a környéken, de ez a focipálya nagyon rossz állapotban van. Viszont legalább az egyik része hűvös – magyarázta, miért itt játszik a kisfiú.Mészáros Tamás, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, az egész terület megújul a zöld város projekt részeként. Ősszel kezdődnek el a munkálatok: teljesen felújítják ezt a részt, és kibővítik a pálya melletti játszóteret. A balesetveszélyt azonban addig is el kell hárítani, ezért a képviselő megígérte, jelzi a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek a problémát, és megkéri őket, hogy tegyék biztonságossá a dühöngőt.