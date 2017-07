Bálint Sándort is lefotózta Buday György

– Idén áprilisban ünnepeltük Szeged európai hírű díszpolgára, Buday György grafikus születésének 110. évfordulóját. Érdekes módon az édesapja, Buday György régész halálának 80. évfordulója előtt is ugyanaznap tisztelegtünk – mondja a grafikus, fametsző munkáiból készült Napsugarak Szegeden című kötet szerkesztője, Frauhammer Krisztina.A szegedi egyetem néprajz tanszékén működő MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport munkatársa hozzáteszi, számtalan néprajzi gyűjtést illusztrált a húszas, de leginkább a harmincas években. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának megalapítása is a nevéhez fűződik, amely összefogta az értelmiségieket, és amely sok kutatást végzett a környékbeli tanyákon.

A tanszékre került a Buday-hagyaték egy része, és ebben bukkantak rá a néprajzosok egy kis vázlatfüzetre, amely felkeltette az érdeklődésüket. Buday György, bár jogot végzett, már úgy érkezett Szegedre a húszas években, hogy kolozsvári gimnazistaként illusztrált, rajzolt, és túl volt már kiállításokon. Kissé otthontalannak érezte magát a Tisza partján, sokat sétált, és mert a népi építészet érdekelte, lerajzolta 1927– 28-ban néhány alsóvárosi utca napsugaras oromzatú házát.Ezeket a rajzokat a nagyközönség még nem ismeri, ezért a jubileumra könyvbe rendezték azokat. A vázlatfüzet lapjai mellé odaszerkesztették Budaynak azokat a grafikáit is, amelyeken ilyen motívum szerepel. A teljes képhez segítségül megjelentették a kötetben Vass Erika és Valkony Károly tanulmányát a napsugaras motívumról és a szegedi építészetben betöltött szerepéről. Fekete-fehér és színes fényképeken jellegzetes épületeket is mutatnak, köztük három fotóval, amelyeket Buday György készített. Egy közülük igazi különlegesség: nagy valószínűséggel Bálint Sándor néprajztudóst örökítette meg. Az épületek közül mindösszesen egy maradt fenn a Pálfy, a Bem és a Hattyas utcán lerajzolt 36 házból: a Hattyas utca 37-es számú.A tanszéken elérhető kötetet a szakemberek azoknak a szegedieknek szánják, akik jobban megismernék városukat. Azoknak is ajánlják, akik építkeznek, és forrást keresnek a napsugaras házakról, valamint turistáknak is igényes ajándék.