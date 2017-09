Balkáni hangulatban készült az ajvár Deszken

Azpaprikából, padlizsánból és fokhagymából készített mártás, amit leginkább húsok mellé kínálnak, de salátát is ízesíthetnek vele. Kiváló különféle pikáns mártások készítéséhez, levesek ízesítéséhez. Hideg mártásként majonézzel vagy tejföllel-kefirrel is össze szokták keverni sültek mellé. Túlnyomórészt a Balkánon népszerű, itt is leginkább Szerbiában. A paprikától függően lehet édes vagy csípős is. Minden másról meséljenek a képek!