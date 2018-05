Ballagóknak és édesanyáknak is most viszik a virágot - a végzősöknek ajánlott a meleget és vízhiányt bíró növény

– Tíz éve szenvedünk ezzel, hogy egyszerre vannak a ballagások és az anyák napja. A virágosok megbolondulnak, hiszen 72 órába kell két nagy ünnep igényeinek kiszolgálását belesűríteni, az anyákat pedig nem is köszöntik méltóképpen, mert mindenki a ballagás és az érettségi izgalmaival törődik – foglalta össze a mostani helyzetet Kerekes Nusi. A virágárussal a szegedi Mars téri piacon találkoztunk, éppen akkor is csokrot kötött. – Már viszik a ballagásokra a virágot. Évek óta nem divat a hatalmas kazal, inkább egy-két szál különlegességet köttetnek 2-4 ezer forint értékben. Anyák napjára pedig tavaszi virág dukálna, de azok ebben a nagy melegben már elnyíltak. Így valószínűleg a rózsa lesz a sláger.Borbély Istvánné és lánya, Kószóné Nelli is ballagásra vittek virágot. Mivel utaznak is vele, fontos szempont volt a tartósság. – Eszméletlen drága a virág. Három kis csokorért fizetünk 8 ezer forintot, és akkor az ajándékba adott pénzzel még nem is számoltunk. Sokba kerül ballagtatni – mondták.– Nagyjából száz rendelésünk van eddig, ezek mellé pedig készítettünk még kétszáz csokrot a betérő vendégeknek. Ezeket csak ballagásra szántuk, anyák napjára még további körülbelül félszáz csokor megy majd el – beszélt a következő napok forgalmáról Gáspár Marianna, a Flamingó Virág Ajándék eladója. Náluk is elsősorban különleges csokrokat láttunk: szerencsebambuszt orchideával, ananászt, flamingóvirágot használnak, melyekből 3-4 ezer forintos csokrok készülnek. De náluk láttuk a legszebb plüsscsokrokat is, melyeket bármilyen meglepő, a 18 éveseknek is visznek. Mondjuk valószínűleg nem a rózsaszín egyszarvúsat, bár ki tudja.– Minek virág, ha van elefánt is? – kérdezte Kürthy Vivienn, aki magának választotta ki a ballagási plüsscsokrát. Édesanyja hozzátette: meglepetésről szó sem lehet, már nyolcadikban is ő mondta meg a virágosnál, mit fog majd a kezében. Így viszont biztos, hogy jókedvvel menetel majd a hőségben, és elhervadni sem fog ballagási emléke.Persze nem csak a most érettségizőket lehet meglepni a hétvégén különlegességekkel: anyák napjára is láttunk egyedi ajándékokat. Ilyen például a kurkumavirág vagy a bambuszorchidea, illetve a virágbokszok, melyeket általában rózsafejekből állítanak össze. – Anyák napjára nagyjából fele-fele arányban visznek cserepes és vágott virágot – tudtuk meg Szakácsné Sipos Máriától, a Nefelejcsvirág tulajdonosától. Hozzátette: ma már külföldön élő fiatalok is fel tudják köszönteni édesanyjukat az internetes virágküldő szolgáltatásnak köszönhetően, mely szintén felpörög ezekben a napokban.