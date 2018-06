Ballun Viktória képeiből nyílt tárlat a látogatóközpontban - fotók

Az Allegória című kiállítást szerdán nyitotta meg Kiss-Rigó László. A szeged–csanádi püspök kifejtette, hogy a kiállítás helye egyfajta transzcendentális élményt ad, ahogy maga a művészet is. Ezt az élményt szeretné, ha mindenki megtapasztalná a képeket nézve.Kiállított festményein Ballun Viktória többször ábrázol egyházi alakokat, így a négy evangélistát vagy Szent Jánost, de van itt Vitorlázó angyal és Kivillanó nap című festmény is. A képek vászonra és papírra készültek, legtöbbjük élénk és színpompás, de akadnak komorabb darabok is. A művésznő bevallása szerint a folyamatos alkotásban hisz, vagyis abban, hogy újabb és újabb művek viszik előre az alkotót, témái pedig általános érvényűek. Kifejezte még csodálatát a régi korok művészei iránt, akik csendéletekkel kápráztatták el a közönséget, mivel szerinte ez a fajta ábrázolásmód eltűnőben van.A tárlat fővédnöke Lázár János országgyűlési képviselő, kurátora Eva Dénesová művészettörténész.