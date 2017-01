Báloztak a Rotarysták

A özel étszáz résztvevő az elnöki öszöntő után olasz operaslágereket és standard táncokat láthatott, az est folyamán pedig fellépett a Veres1 Színház társulata is, mely a -án a Szegedi Nemzeti Színházban bemutatásra kerülő Anconai Szerelmesek című színdarabból mutatott be zenés részleteket. A bál bevétele a Gift of Life programot támogatta, mely során határon túli, magyar szívbeteg gyerekeket műtenek meg a szegedi gyermekklinikán. A tombolán és a csendes árveréseken több mint 2 millió forint összérté ű ajándé talált gazdára, az így befolyt összegeket szintén jótékony célokra fordítjá a rotarystá .