Balszerencsét hozott péntek 13: kabát alatt lopták el Zeuszt

A színpompás pikkelyes



A párduckaméleon a hüllők osztályának a pikkelyes hüllők rendjébe, ezen belül a kaméleonfélék családjába tartozó faj. Madagaszkár szigetén őshonos, nagy méretű állat, a hímek 55 centiméteresre is megnőnek. Rendkívül változatos, az egyik legszínpompásabb kaméleon: minden szín előfordulhat rajta, beleértve a rikító türkizkéket is.

– Valószínűleg kifigyelték, hogy kell kinyitni a terráriumot. Lehet, hogy korábban is jártak itt terepszemlén – mutatta az üres terráriumot a Petőfi Sándor sugárúti Trópus díszállat-kereskedés egyik alkalmazottja. Zeusz gondozója azt kérte, ne írjuk le a nevét.Zeusz különleges kaméleon. A 70 ezer forint értékű állat speciális UV-izzóval felszerelt, több tízezer forintos terráriumban élt, amelyben a páratartalmat is szabályozták. Ebből lopták el a hüllőt múlt héten, péntek 13-án.– Nyolc éve itt vagyunk, ilyen még soha nem fordult elő. Úgy tudjuk, két hajléktalan volt. A nő figyelt, a férfi pedig benyúlt, és berakta a kabátja alá – mesélték a boltban.Az állatkereskedések munkatársai jól ismerik egymást, így megtudták, hogy a pár a lopás után nem sokkal egy közeli állateledel- és állatfelszerelés-áruházban szárazeledelt vett a kaméleonnak, majd az egyik móravárosi kocsmában pózoltak az állattal.– Tavaly nyár óta volt nálunk Zeusz. Kezdetben vad volt, én szelídítettem meg. A szívemhez nőtt. A tolvajoknak valószínűleg fogalmuk sincs, milyen étel kell neki, mert a száraz táp nem megfelelő neki. Speciális tartási körülményeket igényel. Ha ezeket nem biztosítják, elpusztulhat. Lehet, hogy már nem is él – mondta a kereskedés alkalmazottja.A lopás óta a ketreceket, terráriumokat számzáras lakattal zárják. A Trópus díszállat-kereskedés vezetője feltöltötte a biztonsági kamera felvételeit a Facebookra, és a közösségi oldalon kért segítséget. Azt kérik, ha valakinek olcsón próbálnak eladni ilyen állatot, azonnal jelezze a Petőfi Sándor sugárúti kereskedésben vagy a rendőrségen.Az állatkereskedés tulajdonosa hétfőn feljelentést tett a rendőrségen, ahol ismeretlen tettes ellen, lopás miatt indult eljárás.