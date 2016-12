Bambik, delfinek és a fura barna párna - szétnéztünk a karácsonyi vásárokban

A Széchenyi téri vásárban első pillantásra feltűnt a csodaszarvas mini verziója, amely a kép tanúsága szerint napenergiával töltődik – de nem eladó.

A fény több helyütt is központi szerepet játszik az árukínálatban, azok is szerencsével járhatnak, akik világító műanyag növényekkel szeretnék díszíteni otthonukat.

A művirág este gondoskodik a meghitt fényekről, nappal csapongó lepkékkel varázsolhatunk trópusi hangulatot a nappaliba. Kicsit kell hunyorítani, és máris élethű a körbe-körbe repkedő műanyag pillangó. Sajnos videót nem készítettük róla működés közben.

Ha már állatvilág, látványossága a vásárnak a diszkóslágerre bicikliző szamár. Van belőle más állat is, de eddig mindig a szamarat futtatták, amikor arra jártunk, úgyhogy nem tudjuk, azok milyen zenére tekernek. A gyerekek szeretik.

A hógömbökre külön érdemes kitérni. Csak Mikulásosból láttunk vagy tíz fajtát az aranyoson át az ijesztőig, és egy klasszikus gipszangyalkásat még mi is vásároltunk. Számunkra a legmeglepőbb konstrukció a delfines, nem igazán tudtuk összerakni a téli hangulattal. Ha csak annyiban nem, hogy titokban mind vágyunk így karácsony előtt egy saját kis trópusi szigetre. Havat itt is, ott is csak hógömbben látunk.

Az angyalkák sem maradnak ki a buliból. Sikerült ízléses, egyszerű fa angyalokat szereznünk az adventi koszorúra, de sikerülhetett volna bármi mást is – erről beszéljenek helyettünk a képek! Mutatunk sorozatgyártottat és munkaigényes, kézműves üveget is. Világítós Szűz Máriát azonban nem találtunk, pedig nagyon igyekeztünk – méltatlanul elhanyagolt területe ez a vásárnak.

Nem úgy a karácsonyi asztaldíszek titokzatos és izgalmas világa. Azt hittük, ezen a téren nem érhet minket nagy meglepetés. Aztán megláttuk az őzeket, és már tudtuk, hogy tévedtünk. A legnagyobb döbbenet kategóriáját azonban nem állatok viszik, hiába ennyire felülreprezentáltak a kínálatban.

- Elnézést, ez az, amire gondolunk? - kérdeztük meg az árust, aki azt válaszolta mosolyogva: igen. - Na és kapós? - tudakoltuk.

- Többen viszik, mint bármelyik másikat – jött a válasz: hisz ki ne szeretné meglepni szerettét egy kakipárnával? Szóval ne lepődjenek meg, kedves szegediek, ha idén valami barna lapul majd a karácsonyfa alatt.



Szánkón támad a Dóm téri konda

Személyes kedvencünk lett a Dóm téri konda malacperselyekből, a kicsitől az egészen méretesig. Kettő szánkóra pattant: nagyon vagány banda! El tudnánk képzelni a jelenetet egy animációs filmben.