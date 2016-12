Bangó Margit: a szilveszter mindig út közben ér

Imád vendégeket fogadni, de vendégségbe menni már kevésbé, az újévet pedig mindig a turnébuszban köszönti Bangó Margit. Hazánk egyik legmeghatározóbb zenei alakja 50 éve van nemcsak a pályán, de a csúcson is.– Nagyon szépen köszönöm! Komoly felkészülést igényelt a dolog, mind fizikai, mind szellemi szempontból. Hatalmas munka volt mögötte, hogy a stáb, a zenekar és én magam is a maximumot nyújtsuk a közönségnek. A karácsony előtti időszak szinte csak a próbákból állt, emellett fellépésekre is jártunk, szóval nehéz volt. Szerencsére nagyon jól sikerült az ünnepi előadás, szem nem maradt szárazon, a közönség pedig állva tapsolt bennünket, aminél nagyobb dicséretet nem kaphat egy művész.– Persze (nevet), az nem maradhat el! Mondjuk én a magam részéről nem szeretem a nagy tömeget és a sorban állást, úgyhogy a bevásárlás részét az unokámra, Tinára hagytam. Én inkább a konyhában tüsténkedem, volt dolgom, nem is kevés. Fizessen elő a napilapra!