Bankautomata nélkül maradtak a ruzsaiak

Október 26-a óta nincs pénzfelvevő automata Ruzsán. Szeptemberben kezdték el annak az épületnek a felújítását, amelynél el volt helyezve az ATM. Az épületet felújítják és bővítik, itt kap helyett a bölcsőde. A munkálatok miatt az épület már nem volt biztonságos az automata számára, ezért ezt az önkormányzat munkatársai jelezték az üzemeltető banknak, amely leszerelte, ám új elhelyezéséről nem gondoskodott. Így bő egy hónapja nincs a településen bankautomata, a lakosok a postán nyitvatartási időben vehettek fel pénzt térítés ellenében. Ezenfelül a környező településeken, Üllésen vagy Zákányszéken tudtak csak pénzükhöz jutni.



A közösségi oldalon beírt hozzászólásokból is kiderült: nehezen viselték ezt az ott élők. – Leginkább az okozott gondot, hogy nem tudtuk, felszerelik-e, és ha igen, mikor és hova – magyarázta lapunknak Sánta Gizella polgármester. Hozzátette, a bankautomata leszerelése okozta kellemetlenségekkel ő is naponta találkozik, a probléma megoldása úgy tűnik, hosszabb időt vesz igénybe, mint azt gondolták. A polgármester még nyáron telefonon, majd szeptember 14-én írásban kereste fel az OTP Bankot, a cég azonban – elmondása szerint – nem tudta munkálatait úgy szervezni, hogy elvégezzék az áthelyezést. Most azonban új információval szolgált Sánta Gizella közösségi oldalán. „Ígéretet kaptam arra vonatkozóan, hogy december első heteiben az önkormányzat által kijelölt Fincsi Terasznál elhelyezésre kerül a bankjegykiadó automata" – olvasható posztjában.