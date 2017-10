Bankkártyás jegyautomatát tesztel az SZKT a járműveken

Nem látszik rajta, mi is ez. Hosztesz segített volna az utasoknak használni az új automatát, de senki nem volt elég bátor. Fotó: Frank Yvette

– Új jegyérvényesítő? Nem tudom, mi ez a kék doboz. Nincs rá kiírva – nézte körbe több utas is tegnap a 10-es piros trolin a legelső bankkártyás automatát. Hosztesz is állt mellette – aki nem engedte, hogy lefotózzuk –, de udvariasan segített volna az utasoknak. Csakhogy egyikük sem bátorkodott.Évről évre növekszik a számuk azoknak, akik a villamosokon, trolikon, buszokon vesznek jegyet. Emiatt gyakran késnek a járatok. Megírtuk, erre a problémára keresett megoldást az SZKT (2017. szeptember 16.: Parkolás, tömegközlekedés készpénz nélkül). Kétféle megoldás jöhetett szóba. Az egyik, hogy automatákat helyeznek el a legforgalmasabb megállókban, csomópontokban. A másik, hogy a járművekre is jegyautomatákat szerelnek.

Olcsóbb lesz kártyával



Amíg a tesztüzem tart, a fedélzeten a járművezetőnél és az automatából is 400 forintért lehet jegyet venni. Ha élesben használjuk majd a rendszert, bankkártyával 370 forintba kerül egy vonaljegy, míg a jármű-

vezetőnél – mert ez a lehetőség is marad – 450-et kell fizetni.

– Ezek ismeretében az önkormányzat év elején közbeszerzési pályázatot írt ki fedélzeti jegykiadó automatákra. Öt céggel kezdtük a tárgyalásos eljárást, végül májusban három tett ajánlatot – tájékoztatott Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezető igazgatója. A Delta Systems Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot nettó 175 millió forinttal. A másik két ajánlat 185 millió, illetve 219 millióról szólt. A szállító 200 fedélzeti automatát gyárt le, és öt évre vállalja az üzemeltetésüket.Októberben és novemberben úgynevezett rázkódási és kommunikációs tesztek sorát végzik el a szakemberek annak érdekében, hogy a Szeged útjain közlekedő összesen közel 200 buszra, trolira és villamosra az év végén el tudják kezdeni felszerelni a készülékeket. A fejlesztés egyelőre egyedülálló Magyarországon.