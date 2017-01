Bankon át fizetne olvasónk, mégis csekket küldenek neki

Három perc



Ügyfélszolgálatáról azt írta az állami holding, hogy tudomásuk szerint elérhető. Leteszteltük: tegnap kora délután három perc alatt elértünk egy ügyintézőt. Közben visszahívási lehetőséget ajánlott az automata a 06-1/999-

6464-es számon.

– A bankon keresztül csoportos beszedési megbízással fizetem a rezsiszámláimat tizenhat éve. Így nem marad el semmi, még akkor sem, ha a betegségem épp nem enged elmenni a csekkel a postára – hívta szerkesztőségünket Kolláth Tiborné a szegedi Bárka utcából.Amint a nyugdíjas asszony megkapta november elején az első, elmaradt szemétszámláját az állami szemétholdingtól csekken, azonnal befizette. Egyúttal elment a pénzintézetbe új szerződést kötni. Ennek ellenére több mint két hónappal az átszerződés után is sárga csekken küldik a fizetnivalóját. Olvasónk attól tart, hogy duplán fizettetik meg vele ugyanazt. Az különösen dühíti, hogy a karácsony előtti hetekben öt számlát kapott, pár napos határidővel. Ráadásul a nemzeti hulladékgazdálkodási cég pesti ügyfélszolgálatát hiába hívta, nem sikerült elérnie.Megírtuk, tavaly óta a helyi hulladékszállítók nem számlázhatnak. Novemberben kezdte el kiküldeni az elmaradt csekkeket a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV). Pontosabban mivel az állami holding számlázórendszere nem készült el, a nevében továbbra is a helyi szolgáltatók számláznak bérben (2016. december 12.: Több százan fizették be a szemétdíjat rossz számlára). Az NHKV kérdéseinkre azt a tájékoztatást küldte, hogy a számlák ütemezése, illetve azok adattartalma a helyi közszolgáltatótól származik.Az átmeneti időszakban a befizetési határidő a kézbesítéstől számított 15 nap.A számlázó Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. nem egészen így látja. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető elmondta, megállapodásuk szerint a határidő a számlakiállítástól 15, illetve 30 nap. Azoknak, akik rövid határidővel kapták meg a csekkeket, és néhány nap késéssel fizették be, késedelmi kamatot nem számolnak fel.A szegedi ügyfél panaszára megjegyezte, nem dolgozták még fel az új megbízását, emiatt a csoportos megbízást sem érvényesíthették. Javasolja azoknak, akik az érvényes megbízásuk ellenére csekkes, átutalásos számlát kaptak, azt fizessék be. Ugyanazt az összeget nem terhelik rá még egyszer a lakossági folyószámlájukra. Mire tavasszal az állami holding önállóan számlázni kezd, a csoportos megbízások is zökkenőmentesek lesznek. Idei terveikről az NHKV azt írta: országos számlázóprogramjuk előreláthatólag áprilistól működésbe lép. Addig tart a bérszámlázási időszak. A következő időszakban egységesen negyedéves számlakiküldési rendszert vezetnek be.