Bántotta a szemüket a szemét: önkéntesek takarítottak Petőfitelepen

- Országos probléma az illegális szemétlerakás. Idén az őszi Te szedd akción kívül szerveztünk most is egy szemétszedést a Göndör soron – mondta a városrész önkormányzati képviselőjea szombati szemétszedés előtt.Szénási hangsúlyozta, a terület nem az önkormányzat, hanem a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. kezelésébe tartozik. A lakók, az Ativizig munkatársainak és a Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány önkénteseinek segítségével délig egy hatalmas konténer felét töltötték meg szeméttel. Idén döglött kutyát bőröndben nem találtak, de elektronikai hulladékból, tévéből több is összegyűlt. Fotó: Kuklis István