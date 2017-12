Bányamérnök készít csokoládét a Dóm téren

– Bányagépészmérnök vagyok, de még a diploma előtt elvégeztem a tanfolyamot Belgiumban. A csokoládékészítés számomra szerelem volt első látásra. Van, aki horgászni jár, vagy kocsmába, én csokoládét készítek – mesélte.

Péntekre és szombatra adventi csokoládémanufaktúrát rendeztek be a Szegedi Karácsonyi Hetek szervezői a Dóm téren, a Mesés kastély bejáratánál, ahol már tegnap délután sokan várták a Vanya Gábor chocolatier által elkészített első édes fogást, a forró csokoládét. Ezzel a Mikulás után megmaradt csokimikulások hasznosíthatóságának egyik módját mutatta be a szakember.De még mielőtt az érdeklődők belekortyolhattak volna az italba, a Belgiumban végzett mester munka közben azt a feladványt adta, hogy a közönség találja ki, mi az eredeti szakmája.Persze közben fontos szakmai tudnivalókkal is gazdagodtak az érdeklődők, például hogy milyen fontos a jó minőségű tejszín és a legalább 86 százalékos zsírtartalmú vaj használata. Péntek délután Pataki Ferenc színművész és lánya, Noémi segítségével előbb forró csoki, majd trüffel, csokitallér, végül csokikrém készült. Szombaton ugyanitt ismét 16 és 20 óra között várja az édesszájúakat a csokimester.